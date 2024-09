Espadas niega que el acuerdo del PSC y ERC cree un "cupo" y afea a Moreno el "error" de usar Cataluña para "confrontar"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha negado que el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat suponga la creación de un "cupo" para Cataluña como el que existe para el País Vasco y Navarra, y ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de cometer un "error" usando Cataluña para "confrontar entre territorios" y con el Gobierno de Pedro Sánchez. Así se ha pronunciado el secretario general del PSOE-A en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha señalado que aún no ha recibido respuesta por parte del presidente de la Junta a la carta que le remitió a finales de agosto pidiéndole una reunión para abordar la cuestión de la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica. El líder del PSOE-A ha manifestado que "los andaluces deben saber que el modelo de financiación que tiene Andalucía desde hace muchos años es injusto con las necesidades para financiar servicios públicos en materia de sanidad, educación, servicios sociales o dependencia respecto a otras comunidades autónomas", se ha quedado "anticuado" y hay que sustituirlo "por otro". Ha añadido que Juanma Moreno "parece haber olvidado" que, cuando gobernaba Mariano Rajoy en España, el modelo de financiación actualmente vigente "nos generó sacrificios importantes a los andaluces" y "se puso en cuestión la capacidad de la Junta de Andalucía", entonces gobernada por el PSOE-A, "porque no llegaban recursos económicos suficientes para la sanidad, la educación o la dependencia". Frente a ello, ha defendido que, en los años que lleva Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Ejecutivo central, "consciente de que el modelo de financiación infrafinanciaba a comunidades como la nuestra" --la andaluza--, "ha planteado un trasvase de recursos infinitamente mayor de lo que planteó Rajoy", por lo que "Andalucía no ha estado infrafinanciada", sino que "ha recibido muchos más recursos". Además, el líder del PSOE-A ha resaltado que, "sobre todo en los últimos dos años, la recaudación y el crecimiento económico en España, favorecido por las políticas del Gobierno socialista, han permitido mayores ingresos a todas las comunidades, también en Andalucía". Pese a ello, Espadas se ha reafirmado en su opinión de que hay que "cambiar el modelo de financiación, porque es una asignatura pendiente que hay que corregir; porque, si dentro de unos años tenemos una situación de recesión económica, o un gobierno de la derecha" como el de Rajoy, "podríamos vernos también en la tesitura de no tener recursos, y de que no hubiera un modelo que blindara la financiación de la sanidad, la educación o la dependencia, como ya nos pasó" con aquel Ejecutivo del PP, según ha añadido. "Por eso queremos acordar y pactar ahora" un nuevo modelo de financiación, ha enfatizado Juan Espadas, que al respecto ha reivindicado el acuerdo que PSOE-A y PP-A alcanzaron en 2018 en el Parlamento andaluz definiendo "qué modelo de financiación necesitaba Andalucía", garantizando "la solidaridad interterritorial y la financiación de los servicios públicos". Al hilo, Espadas ha denunciado que, desde el Gobierno andaluz, el PP-A "incumple ese acuerdo, porque deja de ingresar en los tributos propios" de la Junta "una serie de recursos que decide regalarles a las rentas más altas de Andalucía", con lo que eso significa de "mermar recursos a la sanidad, la educación o la dependencia". RECHAZA "CONFRONTAR TERRITORIOS" Además, ha denunciado que, "en vez de sentarse con el Gobierno de España a buscar una solución y acordar con otras comunidades autónomas cuál sería un modelo de financiación equilibrado para todos", el Ejecutivo de Moreno "sencillamente se dedica exclusivamente al combate y a la guerra con el Gobierno de España utilizando, desgraciadamente una vez más, a Cataluña como instrumento de confrontación". "Yo creo que es un error confrontar territorios", ha dicho Juan Espadas, que ha defendido que el acuerdo entre el PSC y ERC busca "acordar un modelo de financiación singular para Cataluña que debe ser perfectamente compatible con las singularidades del resto de territorios, por ejemplo con las de Andalucía, para alcanzar un modelo de financiación común que garantice la equidad y el blindaje de los servicios públicos". Para eso "es por lo que hay que trabajar", según ha remachado antes de advertir además que Moreno "defendió, como el PP, la financiación singular de Cataluña en 2012", aunque "ahora prefiere confrontar" por esa cuestión. "Lo que planteamos los socialistas en Andalucía es que la financiación singular que plantea Cataluña en su Estatuto de autonomía, como en el nuestro, es perfectamente compatible y se puede gestionar, siempre que el Estado garantice la solidaridad interterritorial y la equidad entre comunidades autónomas", ha explicado Espadas, que ha denunciado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no quiere que las comunidades que gobierna" el PP "lleguen a ningún acuerdo con Pedro Sánchez y con el Gobierno", y quiere "utilizar esto para confrontar y tumbar" al Ejecutivo. El líder del PSOE-A ha considerado que "eso al final va a perjudicar a los intereses de los andaluces", y ha criticado que Moreno "ahora mismo está defendiendo los intereses del PP y de Feijóo, y está eligiendo la confrontación y el combate, cuando lo que debe es sentarse con el Gobierno de España, con Pedro Sánchez, y definir cómo defender los intereses de Andalucía con recursos y con financiación justa". "Eso es perfectamente compatible con llegar a un acuerdo con el resto de comunidades, y por supuesto también con Cataluña", ha aseverado Espadas, quien también ha respondido a la idea que trasladó esta semana el presidente de la Junta en una entrevista en Onda Cero, en la que Juanma Moreno sugirió a Pedro Sánchez que "haga una reforma a la Constitución, nos lleve a un referéndum al conjunto de los españoles y votemos y decidimos si queremos ese modelo de cupo auspiciado por el separatismo catalán". NIEGA LA CREACIÓN DE UN "CUPO INDEPENDENTISTA" El líder del PSOE-A ha replicado que lo acordado entre el PSC y ERC "ni es ningún cupo y menos un cupo independentista". "Eso es rigurosamente falso", ha sentenciado Espadas, que ha sostenido que Moreno "emplea esa terminología porque no quiere hablar de la financiación singular, que es lo que pone el acuerdo" para la investidura de Illa y "justamente" lo que los 'populares' "sí veían bien y proponían en Cataluña en 2012". En esa línea, Espadas ha emplazado a Moreno a aclarar "por qué a la financiación singular que ahora se ha escrito en ese acuerdo" entre el PSC y ERC, "que es la misma que planteaba el PP en 2012, ahora la denomina incluso cupo independentista, y no está ni siquiera dispuesto a analizar en qué medida es compatible con la financiación de Andalucía". El líder del PSOE-A ha recomendado al presidente andaluz que "se centre un poco, deje los titulares, y decida si quiere defender los intereses de Andalucía", y para eso "que se siente a negociar", porque así "probablemente se va a dar cuenta de que el planteamiento que está haciendo el PSOE y el Gobierno de España mejora la financiación de Andalucía, y probablemente consiga el objetivo que buscamos todos, que es blindar los servicios públicos". De igual modo, y ante las críticas de 'barones' socialistas como los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, a dicho acuerdo entre el PSC y ERC, Espadas ha defendido que "los socialistas lo que queremos, y así lo trasladamos el sábado" pasado en el Comité Federal del PSOE, "es que el nuevo modelo de financiación que finalmente se acuerde garantice la igualdad y la solidaridad entre territorios, y no privilegios" de unos frente a otros, ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo