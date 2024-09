Ponz: “Soy 'granota', es un sueño enfrentarme al Levante, el equipo de toda mi familia”

Elda (Alicante), 13 sep (EFE).- El entrenador del Eldense, Dani Ponz, reconoció su condición de seguidor del Levante y dijo que para él "es un sueño" poder enfrentarse "al equipo al que toda su familia "va a ver todas las semanas”.

“Empecé a andar en el campo del Levante. Me he formado y forjado como profesional y persona en este club. Soy seguidor granota desde pequeño y toda mi familia va todas las semanas a ver al Levante. Por ello, para mí, estar en el Ciutat de Valencia es un sueño”.

Pese a ello, Dani Ponz, dijo que “cualquier aficionado del Levante sabe" que como profesional se debe a su actual club, el Eldense. "Es el que me ha dado la oportunidad de entrenar en esta categoría y voy a trabajar para ganarles”, remarcó.

“Hemos demostrado que somos capaces de ganar a cualquier equipo de la categoría. Es la mejor noticia que podemos tener”, añadió en referencia al buen arranque liguero de su equipo.

Sobre el rival, el técnico azulgrana advirtió que “el Levante está muy bien trabajado, genera muchas ocasiones y a nivel de confianza está muy bien"

"Es un equipo que pinta muy bien para lograr su objetivo de ascender a Primera División”, adelantó Ponz, que dijo que pese al potencial del rival su objetivo es "ganar".

“Sabemos que si ganamos al Levante podríamos dormir en puestos de ascenso por primera vez en la historia del Eldense”, afirmó.

Por último, el entrenador del Eldense se refirió a los límites salariales que LaLiga ha hecho públicos. “Me llama la atención que un club como el Eldense, que terminó con superávit la temporada pasada, me sorprende, que no tenga mayor margen salarial y que otros que tienen déficit o se exceden en el límite puedan firmar a jugadores que nosotros no podemos”, concluyó Dani Ponz.

