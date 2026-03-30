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El PSOE prepara la cumbre progresista de Barcelona con Sánchez como un "ejemplo" que "resuena e inspira al mundo"

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La portavoz adjunta del PSOE y secretaria federal de Estudios y Programas, Enma López, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su 'no a la guerra' y su "valentía", en un "ejemplo" que "resuena e inspira a todo el mundo" y ha enmarcado ese liderazgo en la celebración de la Global Progressive Mobilisation, que tendrá lugar los días 17 y 18 de abril en Barcelona y que ha definido como "una movilización histórica para un momento histórico".

En una rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal del partido, López ha dicho que, en el contexto actual, "este mundo necesita mucho más multilateralismo y más respuestas". Y que de ello se va encargar la convención "única" que organiza el PSOE en Barcelona el 17 y 18 de abril, donde el presidente español, que acudirá los dos días, demostrará "de nuevo" el liderazgo internacional que, en su opinión, tiene.

"El ejemplo de Pedro Sánchez resuena en todo el mundo. Su ejemplo, su respuesta valiente, su no a la guerra, esa capacidad de ser coherente y de plantarse ante todas las guerras, inspira al resto del mundo", ha remachado.

"LA RESPUESTA QUE EL MUNDO NECESITA"

La dirigente socialista ha explicado que en ese encuentro, en el que participarán líderes mundiales de izquierdas como el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tiene como objetivo "intercambiar ideas, forjar soluciones y demostrar de nuevo que las políticas progresistas no solamente funcionan, cosa que se ve en España, sino que además son la respuesta que el mundo necesita".

También ha detallado que la iniciativa reunirá a partidos políticos, sindicatos, fundaciones, 'think tanks' y ONG "con un mismo propósito", que es "compartir perspectivas, aportar liderazgo, identidad y diversidad en una movilización compartida".

Asimismo, López ha señalado que la cita abarcará "todo el globo terráqueo" y reunirá a personas "desde Europa hasta América Latina y el Caribe, de África a Oriente Medio, de América del Norte y el Pacífico, pasando por Asia", con el objetivo de defender "la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales", así como proteger "los derechos civiles, los medios de comunicación libres, la libertad de expresión, promover la justicia social, los salarios justos, los sólidos derechos laborales, e impulsar una transición inclusiva y sostenible".

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