Defensa señala que "no pone objeción alguna" a la posibilidad de acoger menores migrantes en Son Tous (Mallorca)

El Ministerio de Defensa ha señalado que "no pone objeción alguna" al uso del antiguo cuartel de Son Tous como espacio de acogida para menores migrantes no acompañados, tal como solicitó el Consell de Mallorca. En un comunicado este viernes, desde el Ministerio han recordado que Son Tous está cedido al Govern hasta 2033 y que "no existe inconveniente" en modificar el texto de la cesión para que el Consell pueda hacer uso de los terrenos y "atender las necesidades que puedan derivarse como consecuencia de los flujos migratorios con llegada a Baleares". Igualmente, han expuesto que se pueden usar los terrenos de forma "inmediata", en la medida en que se modifica el protocolo de cesión en vigor para adecuarlo a la situación actual.

