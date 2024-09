PSOE gallego y BNG pedirán que Feijóo y Rueda acudan a la comisión de investigación sobre contratos de la Xunta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han confirmado que solicitarán que tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como su antecesor en el cargo y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparezcan en la comisión de investigación que forzarán los nacionalistas en el Parlamento gallego sobre los contratos de la Xunta con empresas como Eulen y el supuesto sobrecoste de la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro señalado por el Consello de Contas, entre otros asuntos. Lo han confirmado los dos dirigentes de la oposición este miércoles, en sus respectivos careos con Rueda en el primer pleno del período de sesiones del Parlamento gallego. Precisamente, el martes, la mayoría absoluta del PP tumbaba una propuesta de los nacionalistas para abrir dicha comisión que también pidieron los socialistas. No obstante, Pontón confirmó que la impulsarían en solitario en virtud del reglamento de la Cámara, que así lo permite a grupos con 25 diputados --los que tiene el Bloque--. La portavoz nacional del BNG ha pedido a Rueda "transparencia" y que "no vete ninguna comparecencia" en este órgano, ni la suya propia, ni la de Feijóo, ni la de sus familiares. Y es que en el foco ha situado los contratos con Eulen --de la que la hermana de Feijóo, Micaela Núñez, es directiva--, algunos de ellos adjudicados por el área sanitaria de Santiago-Barbanza, que hasta este año estaba dirigida por Eloína Núñez, prima del expresidente. A esto ha sumado Pontón el supuesto sobrecoste de 470 millones de euros --negado por Rueda y el PP-- que apuntó el informe del Consello de Contas por haberse elegido un modelo de concesión de obras para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. "Le da urticaria que tenga que haber transparencia sobre todas las irregularidades en la contratación pública de la Xunta, que utiliza recursos de los gallegos para beneficiar empresas vinculadas al PP y a familiares de altos cargos del PP", ha esgrimido. Alfonso Rueda, en su respuesta, ha ironizado con que estaba "deseando" que el BNG fuese "valiente" e impulsase dicha comisión. "Tengo que ver si resisten", ha dicho, para seguidamente pedirle que sea "rigurosa". "EN MANO DE ESPECULADORES" Sobre este mismo asunto, el secretario xeral del PSdeG ha denunciado que el Gobierno de Feijóo dejase "en mano de especuladores" la construcción del hospital vigués, con un "sobrecoste" con el que se podrían "hacer muchas cosas", como por ejemplo contratar "medio millar de médicos". Así, Besteiro ha insistido en que "alguien debe dar explicaciones" o asumir "responsabilidades políticas por este desbarajuste" que confirma que el PP "le sale muy caro" a Galicia. En todo caso, ha solicitado un rescate para lo público de la concesión del Álvaro Cunqueiro. En su respuesta al líder socialista, el presidente de la Xunta ha negado que exista un "sobrecoste" como tal, porque lo que dice el informe de Contas es que el modo elegido para levantar la infraestructura, de licitar la construcción y los servicios de forma conjunta, supuso 470 millones de euros más que si se hubiesen licitado por separado. Además, Alfonso Rueda ha leído varias páginas del mismo documento en el que Contas recalca que "la Administración no asumió sobrecostes por la ejecución de la obra" y que, si bien la concesionaria pidió en 2014 el abono de casi 8 millones en concepto de sobrecostes, esta solicitud "fue rechazada por el Sergas". "NO HUBO SOBRECOSTES" "¿Leyó el informe? Esa parte no, porque no hubo sobrecostes", ha replicado el presidente autonómico, quien también ha deslizado a Besteiro que, tras "un mes bastante en blanco", reaparece en el pleno con una pregunta que llega "cuatro legislaturas" tarde. También ha defendido Rueda el modelo elegido en el momento, porque entonces "ese hospital no existiría" a día de hoy, y ha espetado al líder socialista que no iba a derribar el hospital como se hizo con el proyecto urbanístico de O Garañón, por el que Besteiro permaneció apartado de la política durante años --estuvo imputado y fue absuelto en 2022--. Asimismo, ha proseguido el presidente, el contrato "fue avalado por el Estado" y "por el Banco Europeo de Inversiones". Incluso, ha recordado, este modelo fue evaluado en un informe encargado por el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño, por un "sobrecoste real" de 70.000 euros, que decía que "había que hacer una sociedad mixta" con capital privado "al 90 por ciento". A este respecto, Besteiro le ha recordado que la adjudicación del hospital "la hizo el PP" con Feijóo y que el modelo por el que hubiera optado el bipartito "entra en el ámbito de la hipótesis". También ha cargado contra la adjudicación a "dedo dedito dedo" de "dos de cada tres euros" de presupuesto de la Xunta en lo que va de año. "Usted podrá dar explicaciones porque nosotros pediremos que las dé, pero no se preocupe, no va a estar solo. También vamos a pedir que comparezca Feijóo y él tampoco se sentirá solo por las personas que pediremos para comparecer", ha avanzado el líder socialista, pese a que la comisión --salvo que el PSdeG se adhiera-- la impulsará el BNG.

