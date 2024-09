El PP apoya en el Congreso la propuesta de Vox de eliminar subsidio a menores migrantes que han delinquido

El PP ha apoyado este martes en el Pleno del Congreso la propuesta de Vox de modificar la Ley General de Seguridad Social para "eliminar el subsidio" a los menores extranjeros que hayan estado internados por cometer delitos, y que se les expulse cuando cumplan 18 años, una iniciativa que, no obstante, no se tramitará porque ha contado con el rechazo del resto de la Cámara. Durante el debate el diputado canario del PP Asier Antona ha acusado de "cinismo" a los partidos de izquierda que "vienen a hablar del subsidio" cuando, según ha dicho, han sido "el PSOE, el Gobierno y los partidos de izquierdas que apoyan al Gobierno, quienes han eliminado a través del Real Decreto 2/2024 del 21 de mayo, ese subsidio". "Ni voy a hacer populismo con este tema, ni voy a hacer demagogia con este tema, y mucho menos me voy a apuntar al discurso de la xenofobia", ha remarcado Antona, alineándose así con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos que han acusado a Vox de racismo y xenofobia. Sin embargo, en la votación que ha tenido lugar al filo de las nueve de la noche, el Grupo Popular sí ha apoyado que el Congreso tomara en consideración la iniciativa de la formación que lidera Santiago Abascal, al igual que lo ha hecho el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán.

