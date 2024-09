Tolo Moya (ERC) asegura ser el "cabeza de turco" por los carteles de Maragall

El exdirector de Comunicación de ERC Tolo Moya, despedido recientemente por el partido de su cargo como asesor de la Diputación de Barcelona, ha afirmado este martes ser el "cabeza de turco" por el caso de los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall. En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que espera poder ir "pronto" a los tribunales para defenderse, tras recalcar que no confía en la investigación interna llevada a cabo por el partido sobre esta cuestión. Al preguntársele por quién es el responsable de los carteles, Moya ha declinado dar ningún nombre para evitar posibles demandas contra él y bajo recomendación de su abogado, aunque ha dicho que no le constaba que existieran campañas B en ERC. Además, ha apuntado que nunca participó ni validó nada relacionado con los citados carteles y cree que los jóvenes que los pegaron actuaron "de manera autónoma". "NUEVAS PRUEBAS" Sobre esta cuestión, ha precisado que hace dos días envió un correo electrónico a la comisión de garantías de la formación aportando "nuevas pruebas", y ha añadido que no le explicaban todo lo que se hacía. Pese a admitir que tramitó facturas que tenían relación con la estructura B, ha defendido que desconocía a qué se destinaban ese dinero, y ha asegurado que siempre había alguien de la dirección que daba las órdenes. Preguntado por si estas órdenes venían del exvicesecretario de Comunicación de ERC y exviceconseller del Govern Sergi Sabrià, Moya ha respondido: "Había gente que te pedía hacer cosas no orgánicamente, como puede ser este nombre que has dicho". QUISO HABLAR CON MARAGALL Tras concretar que su jefe directo era Sabrià, ha asegurado que tuvo la sensación de que querían atribuirle la responsabilidad de los carteles cuando notó que gente cercana al exlíder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, le dejó de "mirar y hablar" y le empezaron a excluir de algunas reuniones a las que siempre iba. Aunque no ha hablado con Ernest Maragall, ha destacado que se ha ofrecido a ello y considera que los responsables de la campaña de los carteles han engañado al exconcejal repoublicano: "Creo que le han mentido". Moya, que sigue militando en ERC porque quiere que la investigación siga hasta el final, ha añadido que no quiere volver a trabajar en el partido.

