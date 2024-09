PNV reclama a Sánchez no "olvidar" los acuerdos firmados porque gobernar sin apoyo en el Parlamento es "muy complicado"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no se puede "olvidar" de los compromisos que tiene firmados con los grupos parlamentarios porque es "muy complicado" gobernar sin apoyos en el poder legislativo. Así lo ha expresado durante una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por las palabras del jefe del Ejecutivo durante el Comité Federal del PSOE en las que aseguraba que el Gobierno seguirá avanzando con o sin apoyo del poder legislativo. "Una cosa es querer y otra es poder", ha advertido Esteban, ya que a su juicio, esta manera de gobernar es posible "momentáneamente" pero lo que no puede hacer el Ejecutivo es "olvidar que tiene compromisos firmados" con algunos partidos del hemiciclo porque desde su formación van a ser "exigentes" con el cumplimiento de dichos acuerdos. El portavoz vasco ha asegurado que desconoce la intención de Sánchez con esa afirmación pero ha reiterado que es "muy complicado" prescindir del Parlamento ya que algunas cosas dependen únicamente del Ejecutivo, pero hay otras cosas que deben plantearse a través de la vía legislativa. "No se puede ser tan categórico, al final la realidad te lleva a lo que es", ha sentenciado.

