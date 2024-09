Miércoles, 11 de septiembre de 2024

Madrid, 10 sep (EFE).-

ESPAÑA VENEZUELA.-Madrid - La crisis en Venezuela y su repercusión en España tras la llegada a Madrid del líder opositor Edmundo González para pedir asilo político sigue presente en el centro del debate parlamentario en el Congreso, que este miércoles vota la proposición de ley del PP que pide reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela y aborda la cuestión en la sesión de control al Gobierno.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

DIADA CATALUÑA.-Barcelona - Cataluña celebra la primera Diada del 11 de septiembre desde la llegada del socialista Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat, en un clima de división independentista que puede verse reflejado en la manifestación organizada por la ANC y otras entidades en Barcelona.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.-Madrid - PP y Junts, desde posiciones antagónicas, coinciden en preguntar al Gobierno durante la sesión de control en el Congreso por el sistema de financiación acordado por PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa y sus consecuencias.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

CURSO ESCOLAR.- Azuqueca de Henares (Guadalajara). - La reina Letizia preside la apertura del curso escolar en un colegio de Azuqueca de Henares (Guadalajara).

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SERIES ESTRENO.-Madrid.- Malena Alterio, Raúl Cimas, José Manuel Poga y Luisa Gavasa protagonizan la serie 'En fin', una comedia creada por David Sainz y Enrique Lojo, rodada en Sevilla y La Antilla (Huelva), que se presenta hoy y que narra la historia de un hombre que abandona a su mujer y a su hija ante la noticia del fin del mundo.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FLAMENCO BIENAL.-Sevilla.- La XXIII Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará entre este miércoles y el 5 de octubre, aspira a marcar el canon de este arte y a formar parte del desarrollo del arte flamenco como arte escénica, con la intervención de unos 400 artistas en 62 espectáculos y casi 70 funciones, según ha dicho a EFE su director, Luis Ybarra.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

MUSICAL 11-S- Madrid .- Carla Calabrese, productora, directora y actriz, presenta el primer musical que se estrena esta temporada, 'Come from away', basado en hechos reales sucedidos el 11-S de 2001, cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo y 38 de aviones se desviaron la isla de Gander (Canadá), 7.000 personas que duplicaron la población de esa pequeña isla.

(Vídeo) (Foto) (Audio) (Directo)

MODA MADRID. Desfiles de Juan Vidal, y de Pilar Dalbat dentro de Madrid es Moda .

(Vídeo) (Foto)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL