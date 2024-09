El PP no participará en los actos oficiales de la Diada para no "compartirla" con el PSC y ERC

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciado este martes que el partido no participará en los actos oficiales de la Diada del 11 de septiembre para no "compartir" la festividad con el PSC y ERC. "No creemos oportuno compartir en este momento, en estas circunstancias, esta festividad con el PSC y con ERC, que es, al final, quien gobierna en realidad en Cataluña", ha expresado Fernández en rueda de prensa en el Parlament. A su vez, ha añadido que los populares no comparten la formación del actual gobierno ni las condiciones en las que se ha formado, así como tampoco el "chantaje" al que tiene sometido ERC al PSC, aunque ha especificado que sí que asistirán a actos que organicen los ayuntamientos y otras instituciones para celebrar la Diada con, textualmente, normalidad institucional. En este sentido, ha afirmado que participarán "de forma normalizada" en municipios donde tengan representación política y en las ofrendas florales de ciudades como Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). COMPARECENCIA DE NIUBÓ Fernández ha informado de que su grupo presentará esta semana una petición de comparecencia a la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, para que explique "la situación de los barracones y presente un plan realista y definido para acabar con esta lacra". Ha definido como prioridad para los populares "trabajar y exigir al Govern de la Generalitat las acciones necesarias para mejorar la calidad educativa", algo que a su juicio pasa por aumentar las recursos humanos y dotar a Cataluña de un plan de choque para construir escuelas pendientes. "SATISFECHOS" CON LAS COMISIONES Ha afirmado que están "satisfechos" con el acuerdo de la Junta de Portavoces de este martes sobre las presidencias de las comisiones, que les ha concedido las de juventud y educación y formación profesional. "De un punto de vista programático podemos aportar mucho y sobre todo porque creemos que en estas comisiones podemos priorizar asuntos, temas de actualidad, que creemos que son de extrema gravedad", ha defendido.

