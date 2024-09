El Gobierno asegura que las bandas juveniles en Madrid "están dejando de ser el principal problema de seguridad"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado este martes que las bandas juveniles violentas "están dejando de ser el principal problema de seguridad" en esta región gracias al plan policial con 88.000 actuaciones desde 2022, que dejan 3.581 detenidos y la incautación de 1.500 armas blancas y 9 de fuego. Francisco Martín ha destacado la "intensidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para poner fin a las bandas juveniles. Además, ha recordado que en 2022 hubo 6 muertos asociados a bandas y desde marzo de 2023 no ha habido ninguno. En concreto, ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado 88.000 actuaciones, detenido a 3.581 personas e incautado 1.500 armas blancas y 9 de fuego, además de intervenir 200 objetos peligrosos desde el inicio del Plan contra las bandas juveniles violencias que arrancó en febrero de 2022. "Esto es un indicador claro del trabajo que han hecho las FCSE para atajar la situación. Fruto de esto, las bandas actúan con unos resultados que no tienen nada que ver con 2022. Puede haber algunos episodios que tengan una visibilidad superior porque hay imágenes, pero la realidad es que las bandas juveniles en Madrid están dejando de ser el principal problema de seguridad", ha manifestado. Fuentes de la Delegación del Gobierno han aclarado que de los más de 3.500 detenidos no todos son ni están fichados como pandilleros, sino que han sido arrestados en relación con las distintas operaciones contra las bandas. Según fuentes policiales, en demarcación de la Policía Nacional hay medio millar de pandilleros fichados.

Compartir nota: Guardar Nuevo