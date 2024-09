Sémper: "La política migratoria que están desarrollando Grecia e Italia, de acuerdo con la UE, está salvando vidas"

El portavoz de PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que los "datos oficiales" que maneja su partido reflejan un "descenso significativo" de la inmigración irregular en Grecia e Italia y ha recalcado que la política migratoria que están desarrollando esos países, de común acuerdo con la Unión Europea, está "salvando vidas". Poco antes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que viajará mañana a Canarias para reunirse con el presidente de las islas, Fernando Clavijo, y que esta semana también mantendrá un encuentro con el primer ministro griego para abordar este asunto. En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo, Sémper ha indicado que "los datos oficiales con los que cuenta el PP y que obran en el seno de la UE" hablan de "un descenso significativo de la inmigración irregular en Grecia e Italia", en "torno al 60%", después de años de "una presión difícilmente gestionable". A su entender, esos datos evidencian que "están salvándose vidas". "La política migratoria que está desarrollando Grecia e Italia, de común acuerdo con la Unión Europea, está salvando vidas, que es lo mismo que le pedimos que haga al Gobierno de España: Salvar vidas porque mueren en el mar", ha abundado. CRITICA QUE EL GOBIERNO NO PIDA AYUDA A FRONTEX Sémper ha indicado que Frontex ha señalado estos días que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto ni le está pidiendo ayuda. "Es verdaderamente sorprendente que el Gobierno de España puede echar mano, puede reclamar ayuda a la Unión Europea, y no lo está haciendo. La pregunta es por qué. Es la pregunta que nos hacemos", ha manifestado, para añadir que esto también lo compartirán Feijóo este martes con Clavijo en Canarias. Sémper ha señalado que el presidente canarios podrá conocer de "primera mano" las medidas que el PP quiere implementar en materia migratoria. "Y estamos cerca del señor Clavijo. O, dicho de otra manera, el señor Clavijo y el Partido Popular no estamos lejos en las medidas que hay que implementar en materia de inmigración", ha resaltado. El portavoz del PP ha subrayado que su formación considera que la política migratoria es un asunto que se considera de Estado y por eso la implicación del presidente de su partido va a ser "extraordinaria" en este asunto. Por el momento, Clavijo --que gobierna las islas con el apoyo del PP-- ha dicho que es "bueno" que el presidente del PP visite el archipiélago para conocer la realidad de migratoria en las islas y se pueda avanzar en la búsqueda de un acuerdo para activar la derivación obligatoria de los menores migrantes no acompañados. ¿CONTACTOS SOBRE LA LEY DE EXTRANJERÍA? Al ser preguntado si ha habido algún nuevo contacto con el PSOE para retormar la reforma de la Ley de Extranjería, Sémper ha dicho que a él no le consta y ha culpado al Gobierno de la crisis porque "no tiene política migratoria". "Y le pedimos que la tenga, y le ofrecemos una serie de medidas para tener una política migratoria, y el Gobierno nos dice que no. La voluntad es nula por parte del Gobierno de dar respuestas a un problema que es fundamentalmente humanitario", ha manifestado, para añadir que "a lo mejor" tendrían que llamarse Junts o ERC para que les "hiciera un poco de caso". Hace una semana, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, reveló que en una reunión del pasado 12 de agosto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y con el presidente canario hubo una aproximación para clarificar las condiciones para el reparto de menores migrantes, pero criticó que desde entonces el Ejecutivo nacional "no ha movido ficha". En concreto, de aquella reunión salió una propuesta, promovida por Clavijo, para dejar claro que, en principio, la atención normalizada de los centros de menores le corresponde a las comunidades autónomas, dentro de sus capacidades, según informó Tellado. Y cuando los centros superaran el 100% de su capacidad y hasta el 150%, las comunidades autónomas atenderían a esos menores "haciendo un esfuerzo", pero "con recursos de la Administración General del Estado". Finalmente, cuando la capacidad de atención de las autonomías se viera superada en un 150%, sería el Estado el que se haría cargo de los menores de forma directa, con instalaciones propias y sus propios recursos.

