El bronce de Ander Cepas permite a España sumar 39 medallas antes de la jornada final

David Ramiro

París, 7 sep (EFE).- El tenista de mesa guipuzcoano Ander Cepas, con su medalla de bronce cosechada este sábado en la clase SM de discapacitados físicos, permitió a España alcanzar las 39 medallas antes de la jornada final, en la que los componentes del equipo de maratón esperan dar una alegría más antes del cierre de los Juegos Paralímpicos de París.

Cepas, de 20 años, nació con hemiparesia lateral derecha, una enfermedad que reduce su movilidad.

En su debut en unos Juegos Paralímpicos, Cepas se plantó en la semifinal tras ganar en octavos al japonés Iwabuchi Koyo y en cuartos al ucraniano Iván Mai. En semifinales no pudo con el número uno, el belga Laurens Devos, su ídolo, que no le dio opción y le acabó ganando 3-0, dejándolo a un paso de la final.

"Estoy muy feliz de poder conseguir mi primera medalla. He intentado dar lo máximo siempre y, aunque no han salido las cosas como podían haber sido, estoy contento. La medalla es un premio al esfuerzo de todos estos años", confesó Cepas.

El piragüista extremeño Juan Antonio Valle se quedó a una sola centésima del bronce al finalizar cuarto, con un tiempo de 40.76, la final de los 200 metros kayak KL3 de los Juegos Paralímpicos de París.

Valle, de 47 años, registró solo una centésima menos que el brasileño Miqueias Elias Rodrigues, que paró el crono en 40.75, por detrás del argelino Brahim Guendouz, primero, y el australiano Dylan Littlehales, segundo.

El mallorquín Adrián Castaño, en la semifinal del kayak KL1, quedó eliminado al concluir cuarto su serie, mientras que la extremeña Inés María Felipe ganó la final B del VL2.

En tenis en silla de ruedas, el vigués Martín de la Puente disputó el partido por el tercer y cuarto puesto, enfrentándose a un rival de mucha altura como el argentino Gustavo Fernández, que no dio opción al español.

Martín de la Puente saltó a la pista central de Roland Garros, la Philippe Chatrier, veinticuatro horas después de subirse al tercer cajón del podio para recoger un bronce en dobles junto a Dani Caverzaschi.

El español, mermado físicamente tras una semana de mucho desgaste con nueve partidos en siete días, apenas ejerció oposición ante el tenista argentino, que, en sus cuartos Juegos, logró la ansiada medalla que llevaba muchos años buscando.

Gustavo Fernández vapuleó al español por un doble 6-1 y 6-2 y cimentó su triunfo en los 33 servicios ganadores que tuvo -por 16 de De la Puente- y los 64 puntos ganados en segundo servicio.

En el Estadio de Francia, tanto el alicantino Iván Cano como la velocista gallega Adiaratou Iglesias se quedaron sin medalla y regresan a España con sendos diplomas.

Cuatro días después de su quinto puesto en los 100 metros lisos, la gallega se volvió a quedar fuera del podio en los 400, que, aunque no es su prueba, sí aspiraba de antemano a intentar cazar algún metal, como hizo en Tokio 2020 con un oro y una plata.

En la final de los 400, su última carrera antes de despedirse de París, Adi finalizó cuarta con un tiempo de 56.98, a más de un segundo del bronce que marcó la portuguesa Carolina Duarte (55.52).

"El balance no es lo que esperaba, me esperaba otras cosas. Estaba preparada para coger medalla en los 100, pero he quedado mejor posicionada en el 400. Las cosas no salen como esperamos, pero muy contenta. Esperemos aprender el año que viene y sacar las cosas buenas de esto", dijo Adi.

Por su parte, Iván Cano, subcampeón paralímpico en Tokio 2020, concluyó quinto la final de salto de longitud, clase T13 de discapacitados visuales, y se quedó sin repetir medalla en los Juegos de París.

El español comenzó el concurso con un salto de 6,28 metros al que le siguió otro de 6,76, el mejor de los seis que hizo, ya que de los cuatro siguientes dos fueron nulos y otros dos más cortos.

La medalla de oro en un abarrotado Estadio de Francia se la llevó el azerbaiyano Orkhan Aslanov, que llegó hasta los 7,29 metros. La plata fue para el estadounidense Isaac Jean-Paul con 7,20 y el bronce para el brasileño Paulo Henrique Andrade también con 7,20.

El tercer español en competición, el zaragozano Winsdom Asisosa Ikhiuwu Smith, finalizó octavo la final de salto de longitud T13 y también se llevó un diploma. EFE

drl/sab