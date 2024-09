Sarabia: “Ir a por todo a cada campo es innegociable”

Elche (Alicante), 6 sep (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes que para su equipo es “innegociable” afrontar los partidos fuera de casa sin la ambición de buscar la victoria, en alusión a la visita este domingo al estadio de La Romareda.

“Vamos a ir a ser dominadores y a proponer más cosas que el rival, con mentalidad de equipo grande”, dijo en una rueda de prensa el preparador vasco, quien pronosticó un partido “grande” en un campo “histórico” y ante un rival que está llevando “una buena trayectoria”.

“Va a ser un partido exigente. Un buen resultado nos reforzaría y nos daría fuerza y energía, pero hay que ser humildes porque aún no hemos hecho nada”, señaló el técnico, quien añadió que el Elche necesitará el mejor nivel individual de sus jugadores para lograr un marcador positivo.

El preparador vasco no descartó apostar por un delantero de mayor presencia en el área, como Sory Kaba o Agustín Álvarez, y reiteró que para él lo más importante son los “merecimientos" porque son los que les "acercarán al resultado”.

Sarabia confirmó la recuperación de Álex Martín y la posible presencia de John Chetauya en la convocatoria, pero adelantó que Yago Santiago es duda por unas molestias musculares.

El técnico pidió a sus jugadores jueguen con pasión y sean “capaces de emocionar, porque si no, a mí no me sirve”.

“No sólo jugamos al fútbol para ganar o perder o tener más dinero, sino porque este deporte genera cosas que no pasan en ningún otro sitio”, explicó el entrenador, que no descartó la posibilidad de que el Elche incorpore en los próximos días a un tercer portero a su primera plantilla. EFE

1004341

pvb/nhp/jl