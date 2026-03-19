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LaLiga recupera su historia en la pasarela: 16 equipos vestirán equipaciones ‘retro’

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Madrid 19 mar (EFE).- El fútbol español ha echado la vista atrás para reencontrarse con su esencia en una jornada donde la nostalgia y la vanguardia se han dado cita en los jardines del Palacio de Fernán Núñez.

La Liga EA Sports realizó un desfile de presentación para dar a conocer las equipaciones 'retro' que vestirán 16 de los 20 equipos de la máxima categoría, además de diversos conjuntos de La Liga Hypermotion, durante la jornada 31 del campeonato.

Esta iniciativa permitirá a los aficionados revivir momentos inolvidables de sus clubes a través de camisetas reinterpretadas que se utilizarán en dicha jornada; al jugarse varios de estos encuentros fuera de casa, las propuestas presentadas corresponden mayoritariamente a las segundas equipaciones.

Entre los diseños más destacados, el FC Barcelona conmemora su 125 aniversario recuperando el diseño bicolor de 1899, mientras que el Atlético de Madrid regresa a sus orígenes blanquiazules de 1903. Por su parte, el Real Betis ha optado por un homenaje transversal que evoca elementos de cuatro décadas de historia verdiblanca, y el Sevilla FC rescata su escudo histórico de principios del siglo XX con una estética minimalista inspirada en los años 80.

El desfile ha servido también para recordar hitos deportivos grabados en la memoria colectiva. El Deportivo Alavés rinde tributo a la histórica final de la Copa de la UEFA de 2001 ante el Liverpool, y el Real Valladolid recupera el patrón geométrico de la etapa de los "colombianos" de principios de los 90.

Otros clubes han apostado por la identidad local, como la Real Sociedad, cuyo diseño incorpora el perfil del desaparecido estadio de Atotxa, o el Valencia CF, que vuelve al naranja de principios de los noventa que vistieron leyendas como Penev o Fernando Gómez.

La categoria de plata, La Liga Hypermotion, también ha tenido un protagonismo especial. Se han presentado piezas como la del Málaga CF, inspirada en la conquista de la Copa Intertoto de 2002, o la del CD Leganés, que recuerda la temporada del estreno de Butarque con un joven Samuel Eto'o en sus filas.

Incluso el estamento arbitral se sumará a esta "Jornada Retro" con una equipación inspirada en el " Mundial de Estados Unidos 1994, rompiendo con el tradicional negro para adoptar los colores vibrantes que marcaron aquella cita.

Como broche final del evento, la pasarela ha elevado la camiseta de fútbol a la categoría de alta costura. Alumnas del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) han presentado un vestido escultórico creado mediante la técnica del patchwork con fragmentos de diversas equipaciones, simbolizando la unión de todos los clubes en una identidad colectiva.

Para completar la experiencia, el balón PUMA de esa jornada recuperará la estética geométrica en blanco y negro propia de los años 90, combinando ese aspecto icónico con la tecnología de alto rendimiento actual. EFE

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