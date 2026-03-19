Espana agencias

Iñigo Pérez: "Me obsesiona que mis jugadores sigan haciendo historia"

Guardar

Madrid, 19 mar (EFE).- El entrenador Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, afirmó este jueves que haber llegado a cuartos de final de la Liga Conferencia tras eliminar al Samsunspor turco e igualar el techo que el equipo franjirrojo alcanzó hace 25 años le deja satisfecho, aunque añadió que le "obsesiona" que sus jugadores "sigan haciendo historia por su nivel y por cómo son como grupo".

"No es que termine la Conference, pero en mis cálculos interiores quería llegar a esta fase. Me quedo satisfecho llegando hasta aquí, hemos vuelto a hacer historia y es un punto de liberación", apuntó Pérez en la rueda de prensa al término del encuentro de vuelta de los octavos de final disputado en el estadio de Vallecas.

Aunque subrayó que toca "poner el modo 'off' de Conference" y pensar en el partido de liga frente al Barcelona del próximo domingo, el técnico navarro señaló que la eliminatoria de cuartos de final frente al AEK Atentas será "preciosa".

"Por el destino, por el equipo que nos ha tocado, por la atmósfera que va a haber en Vallecas y en Atenas, por el viaje de los grupos de rayistas... Ojalá podamos celebrar en Atenas otro pase y seguir haciendo historia", confió.

A juicio de Iñigo Pérez, perder contra el Samsunspor (0-1), pero pasar a la siguiente ronda hace que se trate "seguramente de la derrota más dulce".

"No es el mejor partido que hemos hecho, pero es como hay que entender este tipo de eliminatoria, en la que hay que saber jugar un fútbol menos táctico y más emocional. Estamos acostumbrados a ver muchas eliminatorias en Europa y siempre tienen este embrujo caótico en el que el plan a exigir no sucede, se lo lleva todo por delante y son las emociones las que se imponen", reflexionó. EFE

Últimas Noticias

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

La combinación ganadora y el reparto de premios marcan una edición histórica para los participantes del sorteo extraordinario, que ha dejado el mayor premio en Zuera (Zaragoza)

Sorteo del Día del Padre

Javi Rozada: "El Oviedo lo tiene muy difícil, las cosas se hicieron muy mal"

Infobae

Más de 300 escaladores de 20 países distintos se reunirán en Alcobendas en la WCS en mayo

Infobae

LaLiga recupera su historia en la pasarela: 16 equipos vestirán equipaciones ‘retro’

Infobae

Luis Díaz y Luis Suárez liderarán a Colombia en los amistosos contra Croacia y Francia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sorteo del Día del Padre

Sorteo del Día del Padre de la ONCE: el número que ha repartido 17 millones de euros

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid