Iñigo Pérez: "Me obsesiona que mis jugadores sigan haciendo historia"

Madrid, 19 mar (EFE).- El entrenador Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, afirmó este jueves que haber llegado a cuartos de final de la Liga Conferencia tras eliminar al Samsunspor turco e igualar el techo que el equipo franjirrojo alcanzó hace 25 años le deja satisfecho, aunque añadió que le "obsesiona" que sus jugadores "sigan haciendo historia por su nivel y por cómo son como grupo".

"No es que termine la Conference, pero en mis cálculos interiores quería llegar a esta fase. Me quedo satisfecho llegando hasta aquí, hemos vuelto a hacer historia y es un punto de liberación", apuntó Pérez en la rueda de prensa al término del encuentro de vuelta de los octavos de final disputado en el estadio de Vallecas.

Aunque subrayó que toca "poner el modo 'off' de Conference" y pensar en el partido de liga frente al Barcelona del próximo domingo, el técnico navarro señaló que la eliminatoria de cuartos de final frente al AEK Atentas será "preciosa".

"Por el destino, por el equipo que nos ha tocado, por la atmósfera que va a haber en Vallecas y en Atenas, por el viaje de los grupos de rayistas... Ojalá podamos celebrar en Atenas otro pase y seguir haciendo historia", confió.

A juicio de Iñigo Pérez, perder contra el Samsunspor (0-1), pero pasar a la siguiente ronda hace que se trate "seguramente de la derrota más dulce".

"No es el mejor partido que hemos hecho, pero es como hay que entender este tipo de eliminatoria, en la que hay que saber jugar un fútbol menos táctico y más emocional. Estamos acostumbrados a ver muchas eliminatorias en Europa y siempre tienen este embrujo caótico en el que el plan a exigir no sucede, se lo lleva todo por delante y son las emociones las que se imponen", reflexionó. EFE