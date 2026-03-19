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Javi Rozada: "El Oviedo lo tiene muy difícil, las cosas se hicieron muy mal"

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Londres, 19 mar (EFE).- Javi Rozada, actual entrenador del AEK Larnaca y extécnico del Oviedo, reconoció que el conjunto asturiano, que se encuentra a siete puntos de la salvación a falta de diez jornadas, lo tiene "muy difícil" y subrayó que hubo decisiones que se tomaron "muy mal".

"El Oviedo lo tiene muy difícil. Es una temporada muy rara porque las cosas se hicieron muy mal. Se tomó una mala decisión porque creo tenían que haber aguantado a (Veljko) Paunovic”, expresó Rozada a EFE tras la ida de los octavos de final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace, donde su equipo empató a cero.

“Luego apostaron por (Luis) Carrión, que es un buen entrenador, pero creo que no era el adecuado para el club en ese momento con la afición dividida”, completó.

Después de las primeras ocho jornadas, la directiva del Oviedo decidió sustituir a Paunovic a pesar de que el equipo estaba fuera de los puestos de descenso y había afrontado ya partidos ante el Real Madrid y el Barcelona.

Posteriormente, la entidad apostó por Luis Carrión, que también fue destituido tras ocho jornadas, en las que sumó cuatro empates y cuatro derrotas, antes de ser reemplazado por Guillermo Almada, que no ha logrado revertir la situación, aunque logró la victoria en su último partido ante el Valencia (2-1).

"Ahora Almada está un poco vendido porque tiene que salir a ganar todos los partidos, no le valen los empates y eso le limita. Cuando ha tenido partidos ganados le ha costado cerrarlos. Ha sido un cúmulo de despropósitos y ahora es un mero trámite", añadió.

Rozada, que llegó recientemente al AEK Larnaca de Chipre, donde suma una victoria en el campeonato doméstico y un empate en la Liga Conferencia, dirigió al Oviedo en Segunda división en la temporada 2019/20 durante 23 encuentros, con un balance de seis victorias, diez empates y siete derrotas.

Al frente del Vetusta, el filial, logró el ascenso a Segunda B en 2018 y rozó los puestos de 'playoff' la temporada siguiente en la categoría de bronce. EFE

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