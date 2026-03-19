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Más de 300 escaladores de 20 países distintos se reunirán en Alcobendas en la WCS en mayo

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Madrid, 19 mar (EFE).- Cerca de 300 escaladores de 20 países competirán en en la prueba internacional de escalada World Climbing Series (WCS) Comunidad de Madrid 2026, con las disciplinas de bloque y velocidad para la alta competición y que tendrá lugar, por segunda vez consecutiva, en la ciudad madrileña de Alcobendas del 28 al 31 de mayo.

Los atletas María Laborda, récord de España en escalada de velocidad, y Guillermo Peinado, uno de los escaladores jóvenes con mejor trayectoria en Europa, que acudirán a esta cita en el Polideportivo Municipal José Caballero, participaron en la presentación del evento este jueves en el Ayuntamiento de Alcobendas.

En 2025 fue el Recinto Ferial de Alcobendas el que acogió la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid. Este año, la explanada del polideportivo José Caballero será el escenario de la WCS para aumentar el foro de los asientes en la que es una de las siete paradas mundiales de Búlder y una de las siete de velocidad de la competición de la élite mundial.

La competición está organizada por World Climbing, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y Prensa Ibérica con el apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas y la colaboración del Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid. EFE

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