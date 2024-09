Mallorca pedirá permiso para habilitar tiendas de campaña en Son Tous para acoger menores migrantes

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha adelantado este viernes la intención de pedir permiso al Gobierno central para instalar tiendas de campaña en Son Tous para acoger menores migrantes no acompañados. A preguntas de los medios durante la presentación de los actos por la Diada de Mallorca, el presidente insular se ha pronunciado en la línea de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que este jueves ya se refirió a la necesidad de recursos y ayuda económica porque Mallorca está en una "situación límite". "No podemos recibir más menores migrantes, nuestros recursos se han acabado", ha puntualizado el titular de la institución insular. Además, Galmés ha recordado que espera una convocatoria por parte del Gobierno central desde el 7 de julio. "Aún no tenemos noticias y ante esta impotencia cumplimos la ley. Nosotros tenemos la responsabilidad de recibir a los menores", ha expresado.

