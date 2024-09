Lobato pide tener "muy claros los objetivos" frente a dudas internas: "No estoy para estar aquí mirándome la espalda"

El secretario general del PSOE-M y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha pedido a los suyos tener "muy claros los objetivos" frente a las dudas internas sobre su liderazgo y ha advertido de que está en su puesto para "plantar cara" a las políticas de la presidenta de la Comunidad, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, y no para mirar su "espalda los martes y los jueves". Preguntado por su futuro político en la rueda de prensa posterior a su reunión con Díaz Ayuso este miércoles en la Real Casa de Correos, Lobato ha asegurado que afronta el debate "como cualquier secretario general del PSOE de Madrid". "Es que esto es el PSOE de Madrid. Yo desde que llegué, a los tres meses ya era: es que sale poco en la tele, es que sale mucho en la tele, es que no hace propuestas, ahora es que hace muchas propuestas... Esto es así y tenemos que tener muy claro los objetivos, que son plantar cara a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha sostenido para cargar contra Ayuso por defender "todo lo contrario a lo que defiende el PSOE", como "la justicia social, la justicia fiscal o el respeto institucional". "Con esa tarea por delante, mire, yo no estoy para estar mirándome la espalda cada martes y jueves, lo que estoy es concentrado en la tarea y quien se quiera entretener con otras cosas, pues si le va bien en la vida que lo haga, yo estoy para currar, para hacer propuestas, para que se vea la ambición que tenemos de que este cañón que es Madrid se ponga a funcionar", ha abundado el líder socialista. Respecto a la figura de su compañero de filas y delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, Lobato ha defendido que fue él quien propuso su nombramiento y le pidió "que hiciera política" y ejerciera "esa posición que un delegado debe tener". En este sentido, considera que ante la "provocación constante" desde el Ejecutivo autonómico y una presidenta Ayuso "bloqueada con Pedro Sánchez", el delegado se ve obligado a "defender la labor del Gobierno de España".

