Barbón dice que avalará la candidatura de Sánchez pero defenderá los intereses de Asturias en financiación autonómica

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que avalará la candidatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que repita su cargo como secretario general del PSOE si bien ha insistido en que defenderá los intereses de Asturias en materia de financiación autonómica. En palabras de Barbón, su obligación como mandatario regional es "anteponer los intereses" de su comunidad "a cualquier otro". "Por tanto, en el momento en el que haya que defender la financiación autonómica mi posición va a ser clara y, además, lo digo egoístamente porque mi aspiración es seguir siendo presidente del Principado y líder en esta década del cambio", ha dicho en una entrevista este jueves en TPA, recogida por Europa Press. Eso sí, ha dejado claro para acallar a los líderes del Partido Popular que le sitúan entre los críticos del PSOE, que él no es "en modo alguno" crítico con la Ejecutiva Federal y que es sabido que avalará a Pedro Sánchez para que repita en la secretaría general del PSOE. "Lo tengo clarísimo", ha reclamado, recordando a su vez que le apoyó en 2017, en el último congreso de 2021 y que le volverá a apoyar ahora. En otro punto, Barbón ha negado que en el comité federal que celebra su partido este sábado 7 de septiembre en Madrid, al que él no acudirá por compromisos institucionales como presidente del Principado, no se abordará el debate de la financiación autonómica. "Ni mucho menos", ha trasladado. A su juicio, es un debate en el que tiene que haber "mucho sosiego" y en el que se debe tener conocimiento sobre lo que se está hablando. "Y eso es algo que todavía el Ministerio de Hacienda no tiene trabajado. Por tanto, lo único que puede haber son reflexiones teóricas, sobre un marco teórico, pero todo eso hay que aterrizarlo. Así que no. Este comité federal lo que va a hacer es convocar un congreso ordinario", ha apostillado.

Compartir nota: Guardar Nuevo