Chivite y Pradales defienden la "solidaridad" del Convenio navarro y el Concierto vasco, que ven "blindados" por la UE

La presidenta de Navarra, María Chivite, y el lehendakari, Imanol Pradales, han coincidido este miércoles en reivindicar la "solidaridad" del Convenio navarro y el Concierto vasco y han subrayado que son modelos recogidos en la Constitución y "blindados" por la Unión Europea. María Chivite e Imanol Pradales han mantenido este miércoles en el Palacio de Navarra, en Pamplona, su primer encuentro institucional, en el que han abordado cuestiones como los modelos de financiación, el desarrollo del corredor de alta velocidad o la actualización del protocolo de colaboración entre ambas Comunidades. En una comparecencia conjunta ante los medios, Chivite ha defendido que tanto el Convenio de Navarra como el Concierto vasco "son herramientas solidarias" y ha lamentado que "es un debate que se abre de manera periódica en España y ahora el modelo de financiación para Cataluña lo vuelve a poner en cuestión". Chivite ha afirmado que "independientemente de los acuerdos políticos, independientemente de lo que se hable respecto a Cataluña, seguiremos haciendo pedagogía sobre la validez de nuestro modelo defendiéndolo ante quien lo cuestione". Además, ha destacado que el modelo de la Comunidad foral y del País Vasco "implica una enorme responsabilidad" que Navarra "esta resolviendo con magnífica solvencia". Por su parte, el lehendakari ha lamentado "los ataques interesados, injustos, infundados que cada cierto tiempo sufren el Concierto y el Convenio" y ha defendido que se trata de "una manera de organización que compartimos Navarra y País Vasco, y que no solo está amparada constitucionalmente sino blindada y puesta en valor por la UE, que además está pactada con el Estado, que es solidaria, que ha sido pactada históricamente con todos los Gobiernos españoles que han pasado desde la transición". Imanol Pradales ha defendido también la "singularidad, solidaridad y la rigurosa gestión que han realizado históricamente nuestros Gobiernos" del Concierto vasco. Preguntados sobre la posibilidad de extender estos modelos de financiación al resto de España, Chivite ha afirmado que no sabe "cuál es la propuesta de café para todos, tenemos un modelo de financiación pactado, recogido en la Constitución y avalado por las instituciones europeas, entendemos que otras Comunidades, como Canarias, tienen una financiación singular, entiendo que se debe abrir un debate sobre el modelo de financiación, pero el sistema no ha sido capaz de renovarse ni con mayorías absolutas del Partido Popular". Por su parte, Pradales ha señalado que su ocupación "tiene que ver con que el Concierto vasco sea respetado, que no se utilice como arma arrojadiza en un debate que corresponde al Estado y que se respete su solidaridad, su singularidad, y el rigor con el que hemos trabajado históricamente para no solicitar jamás un rescate por parte del Estado".

