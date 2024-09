Feijóo promete respuesta firme ante el "desafío" de Sánchez de sustituir la Constitución por la "imposición del procés"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes una respuesta "firme" del PP ante el "desafío nacional" que ha iniciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al querer "sustituir la Constitución de 1978 por la imposición del procés de 2017". A su entender, esta "hipotética cesión" de Pedro Sánchez "liquida" el "equilibrio del sistema de financiación de las comunidades autónomas al "primar el chantaje, las asimetrías y los intereses particulares" de Cataluña. Así se ha pronunciado en el desayuno informativo con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, organizado por Europa Press, al que han asistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la alcaldesa de Aragón, Natalia Chueca, y numerosos cargos del PP y del Ejecutivo autonómico de Aragón. "Estamos ante un verdadero desafío nacional y lo que está sucediendo es ni más ni menos la sustitución de gran acuerdo constitucional del 78 por la imposición del procés del año 2017", ha declarado, para añadir que se busca un "arreglo revestido de confederalismo donde priman los apaños bilaterales entre el Gobierno socialista y sus socios para mantener al Gobierno socialista en el poder". Feijóo ha dicho que, si hace un año tuvieron que enfrentarse a la "amenaza" de la amnistía, hoy tienen delante un "nuevo pacto con el independentismo que se practica pretendiendo acabar con la igualdad de los españoles ante los recursos públicos". A su entender, se trata de una "independencia fiscal en toda regla que pondrían fin la solidaridad de los ciudadanos" y que puede costar cada año alrededor de 13.000 millones de euros. Por eso, ha anunciado que el PP actuará ante este "mercadeo" de Sánchez, que no deben "pagar las facturas" de sus pactos con los independentistas. NO CAER EN "LA BILATERALIDAD TRAMPOSA" Según Feijóo, la "hipotética cesión de Sánchez liquida" es el "equilibrio del sistema de financiación de las comunidades autónomas al "primar el chantaje, las asimetrías y los intereses particulares" de una autonomía. "No hay Estado Autonómico cuando el Estado desaparece de una de las autonomías y abandona a las demás a su suerte". Tras criticar que Sánchez busque con su congreso "alinear" al PSOE detrás de él con la "purga de los dirigentes del antiguo Partido Socialista", ha anunciado que el PP llevará a cabo una "respuesta firme" ante las "cesiones" de Sánchez con el objetivo de garantizar la igualdad de los ciudadanos. Además, ha garantizado que el PP no caerá en la "bilateralidad tramposa" que pretende el Gobierno.

