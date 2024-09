El PP reta a los críticos de PSOE a defender "con hechos" su rechazo al cupo catalán: "De lo contrario serán hipócritas"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha retado este martes a los dirigentes críticos del PSOE con el llamado cupo catalán a defender "con hechos" su rechazo a ese acuerdo entre el PSC y ERC para investir como presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa. A su entender, si no lo hacen estarían siendo "unos auténticos hipócritas". Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la que ha garantizado que el PP será "dique de contención" para que el "compromiso" que ha adquirido el Partido Socialista con Esquerra Republicana "no salga adelante". "Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para frenar la independencia fiscal de Cataluña. He de decirles que, en cualquier caso, si saliese adelante, el PP derogará este despropósito en cuanto llegue al Gobierno", ha afirmado Tellado, en línea con la promesa que lanzó este lunes el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. ANIMA A REBELARSE TAMBIÉN A PARTIDOS COMO COMPROMÍS Al ser preguntado si el PP está dispuesto a hablar con 'barones' del PSOE o con diputados socialistas para que no apoyen esa financiación singular de Cataluña, Tellado ha indicado que si hay dirigentes del Partido Socialista que cuestionan ese acuerdo, "lo que tienen que hacer es defender sus posiciones no solo con palabras, sino con hechos". "De lo contrario, estarían siendo unos auténticos hipócritas. Y esta cuestión no solo hay que trasladársela a 'barones' socialistas que han hecho declaraciones críticas sobre esa cuestión sino que habría que hacérsela también a alguno de los partidos socios de Pedro Sánchez en esta legislatura como Compromís", ha manifestado. Tellado ha indicado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que ofrecer ese miércoles en el Senado "todas las explicaciones que hasta ahora el Gobierno se ha negado a ofrecer" sobre "en qué consiste exactamente" lo que han pactado con ERC. COMPARECENCIA DE MONTERO EN EL SENADO ESTE MIÉRCOLES Dicho esto, ha señalado que el PP "va a dejar meridianamente clara" su posición en la reunión que el viernes ha convocado Feijóo con los presidentes del PP, dado que "hay enormes diferencias en cómo abordamos este tema desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista". "Para nosotros el objetivo de un nuevo modelo de financiación autonómica tiene que ser mejorar la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos en España. Para el PSOE el objetivo de un nuevo modelo es simple y llanamente garantizarse las investiduras de sus gobiernos, el de Pedro Sánchez y del del señor Illa en Cataluña", ha manifestado. Tellado ha señalado que el modelo de independencia fiscal "no sólo va a mermar los recursos de los servicios públicos del resto de los españoles, sino que también va a afectar negativamente a los catalanes, porque va a permitir blindar y perpetuar ese modelo de gestión independentista que olvida los servicios públicos y pone por delante los proyectos identitarios". "El cupo no va a significar más recursos para los catalanes, sino que va a significar más recursos para el proyecto independentista, ahora ejecutado de forma servil por un socialista, el señor Illa", ha abundado. El portavoz del PP ha recalcado que el cupo catalán no solo "rompe la igualdad de los españoles", "la multilateralidad y el diálogo entre todos los territorios de España" y "resta recursos para servicios públicos en el conjunto del país" sino que "ni siquiera va a conseguir el teórico beneficio de contentar a los independentistas como no lo hizo el modelo de financiación vigente" aprobado en 2009. CREE QUE PUEDE HABER "ENGAÑADO" TAMBIÉN A ERC Al ser preguntado si cree que puede salir adelante y es viable la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), dado que necesita mayoría absoluta, Tellado ha admitido que "probablemente el Gobierno no tenga los votos suficientes para ello". "¿Qué quiero decir con todo esto? Que es probable que el Gobierno también haya engañado a ERC en esto. ¿Por qué si el Gobierno de Sánchez ha engañado a todo el mundo no podemos creer que también haya podido engañar a ERC? Pues es posible. Sería el mejor de los escenarios posibles", ha declarado. Según Tellado, el Gobierno de Sánchez "no tiene escrúpulos" y si tiene que entregar la independencia de Cataluña para seguir en el poder, "lo hará". "Tenemos un Gobierno que se vende a cualquier precio por mantener a Pedro Sánchez en la poltrona y ésa es lamentablemente la situación que vive nuestro país", ha finalizado.

