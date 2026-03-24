De Larrea: Lo he vivido con emoción pero al final como unos tiros libres más

València, 24 mar (EFE).- El base del Valencia Basket Sergio De Larrea aseguró, tras haber anotado a falta de 2,9 segundos los dos tiros libres que le dieron a su equipo la victoria ante el Olympiacos, que los vivió con presión y emoción pero también como unos tiros más.

"Lo he vivido con emoción pero al final también como unos tiros libres más, es para lo que entrenamos. Probablemente sí, pero presión no la sé escalar del 1 al 10, pero eran muy importantes", señaló en declaraciones a los medios.

Tras lesionarse Jean Montero, el técnico Pedro Martínez dudó entre Larry y Josep Puerto y animado por algunos jugadores eligió al primero.

"Tenía la confianza en mí de que debía tirarlo y para ellos ha sido también un suspiro porque han confiado en mí y los he metido. Al principio no me lo creía porque era el momento de otros jugadores y me ha tocado a mí, también gracias a los compañeros que han dicho que yo era el elegido", apuntó.

Puerto dijo que también a él le habría gustado tirarlo. "Si le preguntas a cualquier jugador, o si me preguntas a mí, yo sí que quiero. Son oportunidades que no pasan muy a menudo. Que más puedes pedir que en casa contra Olympiacos tener esta oportunidad de dos tiros libres para ganar. Al final han decidido que tirara Larry y ha salido bien, no tengo nada que decir", apuntó.

El capitán se convirtió en este choque en el jugador con más partidos con el Valencia en la Euroliga. "Es difícil poder pedir más que poder celebrarlo con una victoria contra el Olympiacos", admitió. EFE