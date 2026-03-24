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Xunta y O'Mega llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga en atención primaria

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Santiago de Compostela, 24 mar (EFE).- Representantes de la Xunta de Galicia y del sindicato O'Mega han alcanzado este martes un acuerdo para desconvocar la huelga indefinida de facultativos que afectaba a la atención primaria gallega desde el pasado lunes 2 de marzo, según informa la organización médica.

Ni O'Mega ni la Consellería de Sanidade han ofrecido hasta el momento detalles concretos de lo pactado y han emplazado al día de mañana para ampliar la información sobre el contenido de este acuerdo.

La desconvocatoria de la huelga se produce tras varios intentos previos de negociación fallidos y después de una serie de conversaciones que este martes se han prolongado desde el mediodía hasta pasadas las diez y media de la noche.

Entre las reivindicaciones prioritarias de la organización médica se hallaban cuestiones como la limitación de las agendas de pacientes a una cifra de entre treinta y treinta y dos usuarios por facultativo al día, la equiparación de la jornada en atención primaria con la de otros niveles asistenciales o ajustes en la regulación de los turnos en los puntos de atención continuada.

Son algunas de las medidas más reclamadas por un sindicato que mantenía activa desde el pasado 2 de marzo una huelga que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno gallego, ha obligado a suspender más de 69.000 consultas; una cifra que O'Mega eleva por encima de las 80.000.

Los datos de participación en la misma también varían bastante en función de las mediciones, dado que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha estimado en sus balances diarios niveles de seguimiento comprendidos entre el dos y el diez por ciento; al tiempo que los convocantes hablaban de un paro mayoritario y generalizado.

En el día de hoy, según el Sergas, el seguimiento había sido del 3,1 % en el turno de mañana y del 2,4 % en la jornada vespertina.

Esta huelga indefinida de O'Mega ha coincidido en el tiempo con los paros a nivel estatal, que este sindicato también suscribe en Galicia, contra la reforma del estatuto marco propuesta por el Gobierno central; en la que las organizaciones convocantes volverán a reunirse este jueves con el Ministerio de Sanidad.

Ese mismo día está prevista una nueva jornada de huelga en la atención primaria en Galicia, en este caso promovida por la Confederación Intersindical Galega (CIG) entre todas las categorías profesionales, después de que las negociaciones de la central nacionalista con la administración autonómica no desembocasen en un acuerdo.

De mantenerse esta situación, el personal de la sanidad gallega está llamado a otras dos convocatorias de paros por parte de la CIG los días 9 y 23 de abril. EFE

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