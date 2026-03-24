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Emergencia por lluvia en Tenerife y Gran Canaria, alerta en El Hierro,La Palma y La Gomera

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Canarias ha activado esta noche de nuevo la situación de emergencia por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones, con aplicación en este caso en Gran Canaria y Tenerife, al tiempo que ha puesto en alerta a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

La situación de emergencia -la más alta en la escala de riesgos que maneja Protección Civil- ya había estado en vigor por la mañana en Gran Canaria durante el episodio que descargó en pocas horas más de 150 litros de agua por metro cuadrado en varios puntos de la isla, pero al comienzo de la tarde se rebajó a alerta.

Sin embargo, la actividad convectiva que genera la borrasca Therese ha llevado a declararla de nuevo y en dos islas.

"Desde la mañana (del miércoles) se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife y en el este y sur de Gran Canaria", señala la Dirección General de Emergencias de la comunidad autónoma.

En esta última isla, añade, la actividad convectiva está produciendo esta noche "lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas".

Tanto en Tenerife como en Gran Canaria continúa el aviso por riesgo de inundaciones, "se están registrando acumulados importantes en 12 horas, habiéndose observado cantidades de 60 litros/m2 en una hora en la zona de Tacoronte (Tenerife), y de 30 litros/m2 en una hora en varias localidades del norte de Tenerife, especialmente en el entorno del valle de La Orotava".

Se prevén precipitaciones intensas también en de La Palma, especialmente en el norte y el este. Las lluvias serán persistentes en esta última isla durante la noche y hasta la madrugada.

En Lanzarote y Fuerteventura no hay avisos de riesgo en vigor, por lo que las dos islas siguen en prealerta. EFE

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