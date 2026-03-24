Yolanda Díaz sobre registro horario:Tengo clarísimo que el presidente defiende esta medida

Madrid, 24 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado esta noche que tiene "clarísimo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende la medida del registro horario propuesta por Sumar.

En declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena Ser, Yolanda Díaz ha criticado sin embargo la posición del Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo que "se posiciona de manera desfavorable" y ha afirmado que el ministro ha expedido dos informes en los que hablan del fondo del asunto "en contra ya no del registro horario sino de la reducción de jornada".

"Que se coloque del lado de las patronales es inaudito", ha enfatizado Díaz, quien ha añadido que sin ninguna duda seguirán adelante en la defensa del registro horario.

Preguntada por si la crisis del pasado viernes entre PSOE y Sumar previa al Consejo de Ministros fue "salseo" como dijo el presidente del Gobierno, Yolanda Díaz ha respondido que "no es salseo cuando estamos hablando de uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, como es el de la vivienda".

"La medida que se adopto el viernes en Consejo de Ministros es motivo de tranquilidad para los inquilinos", ha asegurado Díaz, que ha aconsejado a los inquilinos que insten la prórroga contractual para mantener idénticas condiciones a las que tienen actualmente aunque se les termine el contrato de alquiler después de estas tres semanas que quedan hasta la complicada convalidación de la medida.

Respecto a las elecciones andaluzas, convocadas para el próximo 17 de mayo, Yolanda Díaz, ha abogado por la unidad de los partidos progresistas ya que "los matices que podamos tener entre todas nosotras en propuestas concretas son muy pocos. La obligación que tenemos para nuestro país es caminar juntas" .

En este sentido, ha considerado que "si fuéramos todos juntos se lo pondríamos más difícil al candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla".

Así mismo, se ha mostrado convencida de que, aunque está "fortísima", la derecha y la ultraderecha "no son invencibles" y ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "El PP tiene un enorme problema desde que ha llegado Feijóo. Está carente de proyecto político y está secuestrado y entregado a Vox" .

A juicio de Díaz, "todas las posiciones de Feijóo son ajenas a su país. Está defendiendo a Trump" y "son granero de votos para Vox".

Respecto a la guerra en Oriente Medio y sus repercusiones en nuestro país, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que siguen a diario todas las repercusiones de la guerra, que ha encarecido, ha dicho, la cesta de la compra, los combustibles, los servicios... por lo que "hay que ayudar a los sectores productivos, a empresas y trabajadores".

Preguntada por cuándo decidió no ser nuevamente la candidata de Sumar a las elecciones generales, ha comentado que hace casi un año que tomó esa decisión "lo sabían muy pocas personas". Ahora, ha añadido, cumplirá con su mandato y cuando termine se dedicará a su despacho de abogados y a su vida privada. EFE