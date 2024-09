Rueda prefiere hablar "entre todos" sobre financiación antes de una eventual condonación de deuda a Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prefiere que lo relacionado con la financiación autonómica se hable "entre todos" en una convocatoria de la Conferencia de Presidentes, antes de hacerlo "bilateralmente" sobre una eventual condonación de la deuda a Galicia similar a la pactada para Cataluña. En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gobierno gallego tras el parón veraniego, el presidente ha reconocido que ya le "gustaría hablar de todo eso" con el Estado y, "por supuesto", con Pedro Sánchez en una reunión que, pese a habérselo solicitado tras su reelección como titular de la Xunta, todavía no se ha producido. Sin embargo, Rueda ha insistido en que "para hablar de financiación", especialmente sobre el trato singular a Cataluña, "está la Conferencia de Presidentes", de la que aún no se sabe "absolutamente nada", para tratarlo entre "todos". De hecho, ha destacado la reunión que este mismo viernes celebrarán al respecto todos los mandatarios autonómicos del PP. Sobre la posible condonación de la deuda de la Xunta con el Estado, igual que lo pactado con Cataluña, ha aseverado que, aunque "no" sabe si el Gobierno lo va a "intentar con Galicia", no va a "caer en ese intento" de "ir hablando unilateralmente de esos temas económicos" sin antes reunir "a todos". "Eso es lo que va a intentar el Gobierno simplemente para que al final acabemos admitiendo como algo admisible, como algo normal, el concierto económico con Cataluña. Por lo tanto, no. Si quieren hablar de financiación, primero hablamos todos y después hablamos también de lo que le convenga a Galicia", ha resumido. En caso de que le llaman para ello, Rueda ha confirmado que "irá" pero que mantendrá esa postura. "Si hay recursos económicos para atender necesidades, yo tengo muchísimas propuestas para hacerle al Gobierno central más allá de una oferta que le hicieron a Cataluña", ha añadido, para seguidamente asegurar que Galicia tiene "otras necesidades" que no son esa. SOLICITUD DE REUNIÓN CON SÁNCHEZ Asimismo, también a preguntas de los medios, Alfonso Rueda ha vuelto a denunciar que sigue sin respuesta a su petición de reunirse con Sánchez, pese a contar con una carta firmada de su "puño y letra" diciendo que tendría lugar en fechas "más próximas de las que vemos ahora, que es ninguna". De hecho, el titular de la Xunta se ha quejado de que, desde su reelección, "ya hubo reuniones" de Sánchez con el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, e, incluso, con el anterior president de la Generalitat, Pere Aragonès. LA RELACIÓN CON EL GOBIERNO "NO VA A MEJOR" En este contexto, Rueda ha lamentado que la relación de la Xunta con el Gobierno central "no va a mejor, sino todo lo contrario". Precisamente, es lunes el Consello ha aprobado presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía para los líderes del 'procés'. Rueda ha afirmado que está "deseando reconocer los aciertos" del Estado en Galicia, "por la cuenta que nos trae". Dicho esto, ha dirigido sus críticas hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "chulería" la semana pasada al decir que el tren vive "el mejor momento de su historia". Para el presidente de la Xunta, es "palpable que es al contrario". Así, ha evidenciado que "este tipo de manifestaciones" del Gobierno "no se atreven a hacerlas con otras comunidades autónomas que consideran imprescindibles" por "los apoyos parlamentarios" que precisan para "mantenerse" en el poder.

