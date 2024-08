Diego García: "Creo que Haller va a dar un plus al equipo"

Leganés (Madrid), 1 sep (EFE).- Diego García, delantero centro del Leganés, analizó el fichaje del también ariete franco-marfileño Sébastien Haller y consideró que este va a dar "un plus al equipo" tras cerrarse su incorporación al filo del cierre del mercado de fichajes.

"Me enteré por un amigo que me escribió. Es un delantero que tiene rodaje en las categorías altas, con gol. Creo que va a dar un plus al equipo, que es lo que al final queremos todos, salvar la categoría. Ojalá venga a trabajar y a sumar" comentó.

"Miguel de la Fuente y yo le vamos a recibir con los brazos abiertos, será una competencia sana y que juegue el que decida el míster. No me lo esperaba. No es que le tenga muy ubicado, pero viendo un poco dónde ha jugado y demás... con eso basta", añadió tras la derrota de los suyos por 0-1 contra el Mallorca.

Sobre ese duelo, apuntó: "Creo que el año pasado en Segunda se daba de nuestra cara. Es Primera, hay que mejorar cosas. Lo bueno es que tenemos ahora el parón para ver esos detalles que nos han podido faltar. Creo que aún así el equipo en la segunda parte ha estado bien, hemos encerrado a un Mallorca que al final sabe lo que hace, un equipo consolidado en Primera".

"Ha habido rotaciones y los que hemos rotado creo que hemos estado bien, pero se nota porque son muchos entrenamientos seguidos y muchos partidos. Esa chispa que se ve de semana a semana es diferente si tienes tres partidos por semana. Hay que ver lo positivo y seguir trabajando como hacemos", agregó.

En cuanto a su actuación personal, indicó: "Valoro mi partido bien. Físicamente he aguantado los noventa y cinco minutos y bien. Mentalmente también bien porque venía de tres partidos con pocos minutos. Contento de sumar la primera titularidad y a seguir trabajando. Este año es más difícil, es Primera, cada entrenamiento entre todos nos lo ponemos complicado". EFE

