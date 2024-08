Carlos Rodríguez:"Espero mantener las buenas sensaciones en próximas etapas"

Puerto de Ancares (León), 30 ago (EFE).- Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), líder de la clasificación de los jóvenes de la Vuelta recalcó la dureza del Puerto de Ancares, y aunque lamentó el tiempo perdido respecto al esloveno Primoz Roglic, el granadino espera "tener las mismas sensaciones en las próximas etapas".

"Ha sido una subida dura, lo sabíamos por los porcentajes que aparecían en el libro de ruta. Creo que he gestionado bastante bien el esfuerzo. Sabía más o menos hasta dónde podía llegar e intenté mantener el mismo ritmo desde abajo", explicó el líder del Ineos.

Rodríguez perdió 44 segundos respecto a Roglic, pero ganó tiempo respecto a Enric Mas, Carapaz y el líder O'Connor.

"He perdido algo de tiempo con Roglic, pero he estado cerca de los otros favoritos y he ganado tiempo sobre algunos, así que estoy contento con el resultado. Espero mantener estas buenas sensaciones para el resto de las etapas", concluyó. EFE

