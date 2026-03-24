Espana agencias

Pascual: "Era una final extremadamente importante y la hemos sacado adelante"

Guardar

Barcelona, 24 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha definido el partido de este martes en el Palau Blaugrana como "una final" y ha afirmado que la victoria contra el conjunto turco (78-71) es "extremadamente importante" para las aspiraciones del conjunto azulgrana de disputar las eliminatorias por el título de la Euroliga.

"Por sensaciones, deberíamos haber ganado por más puntos de ventaja, pero hemos tenido que ganar dos o tres veces, producto del nerviosismo y de la presión en el día de hoy. Por culpa de todo esto en el tercer cuarto no hemos logrado romper el partido y se nos ha complicado hasta el final", ha resumido el técnico de Gavà.

Pascual ha señalado que el Barça ha estado "siempre en ventaja, pero con el Efes cerca", aunque ha subrayado que lo más importante es haber "sacado la primera de las dos finales de esta semana", en referencia al partido del viernes contra el Estrella Roja, un rival directo en la Euroliga.

El técnico catalán ha valorado que sus jugadores han estado "bastante concentrados durante todo el partido" y ha encontrado a "los referentes que tenían más ventajas" ofensivas, si bien ha remarcado que la anotación es "una asignatura pendiente".

"Deberíamos estar siempre alrededor de los 85 puntos. Tenemos que apretar para jugar mejor. Hemos vuelto a un porcentaje un poco digno de tres puntos (38%), tras nueve partidos cerca del 30%. Hemos subido un poco el acierto general, pero tenemos que mejorar y dejarnos ir un poco, confiar en nuestro juego. Si logramos dos o tres victorias, lo haremos mejor", ha reflexionado.

El técnico ha añadido que, pese a no ser "el partido más vistoso", sí han estado "operativos" y solo han cuajado "un mal cuarto defensivo, que ha coincidido con el peor en ataque", algo que les "suele suceder".

A falta de cinco duelos para el final de la fase regular, Pascual ha analizado el momento del Barça: "No estamos dónde teníamos que estar ni estamos bien por muchas razones. Extrañamos a Laprovittola y acumulamos derrotas que nos han hecho daño. Nos cuesta dejarnos ir y estar al nivel que estábamos, pero las victorias ayudan y nos quedan tres partidos en casa. El del viernes contra el Estrella Roja será una final contra un rival directo".

Preguntado por los pitos que una parte de la afición ha dedicado a Willy Hernangómez tras ser sustituido en el tercer cuarto para no volver a la pista, el entrenador ha respondido que "el Palau es soberano", que "todo el mundo es libre de expresar su opinión" y que su equipo se siente "fuerte" en casa, aunque sí ha matizado que "todos los jugadores tienen que apretar los dientes y hacerlo mejor". EFE

Últimas Noticias

Yolanda Díaz sobre registro horario:Tengo clarísimo que el presidente defiende esta medida

Infobae

Emergencia por lluvia en Tenerife y Gran Canaria, alerta en El Hierro,La Palma y La Gomera

Infobae

Scariolo: "La identidad del equipo desde hace meses es muy positiva"

Infobae

Xunta y O'Mega llegan a un acuerdo para desconvocar la huelga en atención primaria

Infobae

Pedro Martínez: Larry los ha tenido bien puestos, ha tirado con mucha personalidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los consejos de la Policía

Los consejos de la Policía Nacional para evitar robos en el transporte público: “Evita aislarte con los auriculares”

Habla por primera vez Noelia, la joven parapléjica que luchó contra su padre para poder recibir la eutanasia: “Me quedan 4 días porque el 26 me la hacen”

Los militares, más cerca de ser considerados profesión de alto riesgo: Defensa inicia los trámites este miércoles

Claudia Sheinbaum reprocha a Ayuso su “visión de imperio” tras sus críticas a la seguridad de México

La Justicia tumba el penúltimo intento de Florentino Pérez y de Almeida de salvar los aparcamientos privados que quiere gestionar el Real Madrid

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Pagar

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Pagar menos a quien está de baja no es la solución”

¿La Semana Santa está al alcance de todos? Los precios de palcos, sillas y balcones para ver las procesiones en Sevilla oscilan entre 100 y 6.000 euros

Ignacio de la Calzada, abogado: “Hay 11 enfermedades nuevas que te permiten jubilarte antes”

El campo considera insuficientes las medidas del Gobierno por la guerra de Irán y pide incluir ayudas al plástico y a apicultores

Bruselas descarta intervenir en los desahucios en España y pide equilibrio entre propietarios e inquilinos

DEPORTES

Nadal se pronuncia sobre la

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar

El enfado de Lance Stroll con los monoplazas de Aston Martin: “Es la mayor mierda que he conducido en mi vida”

El Atlético de Madrid hace oficial la marcha de Griezmann al Orlando City SC

El Atlético de Madrid lanza un dardo por lo ocurrido en el derbi ante el Real Madrid: “Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF”