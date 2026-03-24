Pascual: "Era una final extremadamente importante y la hemos sacado adelante"

Barcelona, 24 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha definido el partido de este martes en el Palau Blaugrana como "una final" y ha afirmado que la victoria contra el conjunto turco (78-71) es "extremadamente importante" para las aspiraciones del conjunto azulgrana de disputar las eliminatorias por el título de la Euroliga.

"Por sensaciones, deberíamos haber ganado por más puntos de ventaja, pero hemos tenido que ganar dos o tres veces, producto del nerviosismo y de la presión en el día de hoy. Por culpa de todo esto en el tercer cuarto no hemos logrado romper el partido y se nos ha complicado hasta el final", ha resumido el técnico de Gavà.

Pascual ha señalado que el Barça ha estado "siempre en ventaja, pero con el Efes cerca", aunque ha subrayado que lo más importante es haber "sacado la primera de las dos finales de esta semana", en referencia al partido del viernes contra el Estrella Roja, un rival directo en la Euroliga.

El técnico catalán ha valorado que sus jugadores han estado "bastante concentrados durante todo el partido" y ha encontrado a "los referentes que tenían más ventajas" ofensivas, si bien ha remarcado que la anotación es "una asignatura pendiente".

"Deberíamos estar siempre alrededor de los 85 puntos. Tenemos que apretar para jugar mejor. Hemos vuelto a un porcentaje un poco digno de tres puntos (38%), tras nueve partidos cerca del 30%. Hemos subido un poco el acierto general, pero tenemos que mejorar y dejarnos ir un poco, confiar en nuestro juego. Si logramos dos o tres victorias, lo haremos mejor", ha reflexionado.

El técnico ha añadido que, pese a no ser "el partido más vistoso", sí han estado "operativos" y solo han cuajado "un mal cuarto defensivo, que ha coincidido con el peor en ataque", algo que les "suele suceder".

A falta de cinco duelos para el final de la fase regular, Pascual ha analizado el momento del Barça: "No estamos dónde teníamos que estar ni estamos bien por muchas razones. Extrañamos a Laprovittola y acumulamos derrotas que nos han hecho daño. Nos cuesta dejarnos ir y estar al nivel que estábamos, pero las victorias ayudan y nos quedan tres partidos en casa. El del viernes contra el Estrella Roja será una final contra un rival directo".

Preguntado por los pitos que una parte de la afición ha dedicado a Willy Hernangómez tras ser sustituido en el tercer cuarto para no volver a la pista, el entrenador ha respondido que "el Palau es soberano", que "todo el mundo es libre de expresar su opinión" y que su equipo se siente "fuerte" en casa, aunque sí ha matizado que "todos los jugadores tienen que apretar los dientes y hacerlo mejor". EFE