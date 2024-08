Joel Martín: "Son los Juegos y no te puedes reservar nada"

París, 29 ago (EFE).- El barcelonés Joel Martín manifestó este jueves su satisfacción con su actuación en París 2024 pese a su caída en el combate por el bronce de Parataekwondo masculino K44 de los Juegos Paralímpicos, donde fue derrotado por el taiwanés Wen Xiao Xiang (8-16).

"“El trabajo de este jueves me ha gustado bastante; ahora, en los Juegos, no te puedes reservar nada”, afirmó el catalán a pesar de la derrota.

Martín explicó que, aunque comenzó el combate con buenas sensaciones y el trabajo previo fue sólido, una lesión en la rodilla que se produjo en su enfrentamiento anterior contra el turco, afectó su rendimiento.

“Al principio estaba bien, habíamos trabajado bien y todo estaba planeado. Pero la lesión hizo que bajara el ritmo y no pudiera mantener la intensidad que quería. Me dolía al apoyar y no podía recoger bien la pierna, lo que perjudicó mi desempeño en el combate”, comentó el atleta de veinte años.

El deportista reconoció que la competición se mantuvo igualada hasta que una patada decisiva de Wen Xiang, que " le otorgó cuatro puntos de golpe, marcó la diferencia".

La joven promesa también se mostró positivo sobre el futuro, y resaltó que la experiencia adquirida en París le servirá para futuras competiciones, incluidos los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles.

“Me llevo mucho aprendizaje para seguir trabajando y mejorar mi estilo de combate. Ahora, me enfocaré en las próximas competiciones y en Los Ángeles”, concluyó Martín. EFE

