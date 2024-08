Podemos dice que el PSOE ha dado "gato por liebre" a ERC para la investidura de Illa y que no cumplirá lo pactado

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostrado este martes convencida de que el PSOE ha dado "gato por liebre" a Esquerra Republicana (ERC) con el objetivo de investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat, y que "no tiene ninguna intención de cumplir" la financiación singular para Cataluña ni del resto de acuerdos. Así se ha expresado Belarra en declaraciones a los medios en el Congreso tras la vuelta de vacaciones en relación al acuerdo rubricado entre el PSC y ERC sobre el cupo catalán. "El Partido Socialista no tiene ninguna intención de cumplir lo que dijo que iba a cumplir. Creo que, una vez más, el Partido Socialista va a incumplir sus promesas y que ha dado gato por liebre para intentar conseguir la investidura del señor Illa, algo que es absolutamente inaceptable", ha señalado Belarra. En este sentido, la secretaria general de Podemos sostiene que no tiene claro que ese acuerdo de financiación autonómica se vaya a dar en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) insistiendo al mismo tiempo en que tiene "serias dudas" de que el partido de Pedro Sánchez cumpla con lo pactado. "Primero, el Partido Socialista tiene que decidir qué ha acordado con Esquerra. Hay distintos portavoces diciendo cosas diferentes", ha apostillado, para defender a continuación una "reforma fiscal ambiciosa" que permita "garantizar la sanidad y la educación pública".

