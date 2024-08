Acosta espera poder 'trabajar bien' en una pista que conoce

Madrid, 26 ago (EFE).- El español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) ha señalado ante la llegada del Gran Premio de Motorland Aragón, este fin de semana en el circuito de Alcañiz, que espera poder 'trabajar bien' en la que será "la tercera carrera en casa y tendremos que ver cómo estamos el viernes en la primera sesión".

"Austria ha sido posiblemente el fin de semana más duro del año y el trabajo del jueves en el 'box' aumentará más de lo habitual, pues he pasado dos días en Misano entrenando y ha sido bueno para seguir mejorando mis sensaciones", explica Pedro Acosta en la nota de prensa de su equipo.

"Lo bueno de MotorLand es que conozco bien la pista por haber entrenado allí varios días durante el año, lo que seguro que nos ayudará, y espero mejorar respecto al fin de semana pasado, para empezar septiembre cargado de trabajo de la mejor manera posible", agrega 'Tiburón' Acosta.

Su compañero en la escudería Gas Gas, el también español Augusto Fernández, afirma que tiene "muchas ganas" de correr en Aragón. "Será mi primera vez en MotoGP, así que me siento como si fuera un novato esta semana en una pista que me gusta mucho, donde siempre he tenido buenos resultados en el pasado". EFE

