El presidente del Cabildo de La Palma lamenta que Sánchez no tuviera "ni un minuto" para los afectados de volcán

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha lamentado, tras la visita del presidente Pedro Sánchez a la isla, que no tuviera "ni un minuto" para mantener un encuentro con los responsables del proceso de reconstrucción ni para interesarse por las personas afectadas por el volcán Tajogaite. En un comunicado, el máximo dirigente insular no entendió que Moncloa eligiera La Palma para una reunión con el presidente canario, Fernando Clavijo, y que Sánchez no quisiera conocer de primera mano la situación de los damnificados por la erupción. "Más si cabe --agregó-- cuando llevaba varios días en Lanzarote de vacaciones, y entendiendo que la decisión de realizar esa reunión con Clavijo en La Palma respondía a su intención de conocer la situación actual". Para Rodríguez, "es incomprensible que no se haya mantenido una reunión con quien está gestionando la recuperación de la isla, además teniendo en cuenta que la Dirección Insular de la Administración del Estado y el Cabildo son edificios anexos, o incluso con representantes de los colectivos sociales que trabajan en la defensa de los intereses de las personas afectadas" También hizo especial hincapié en que "no se ha tenido en cuenta a ninguna de esas personas o colectivos, ni interés por conocer el avance que se sigue realizando en la recuperación de infraestructuras". Sin embargo, Rodríguez y Clavijo sí tuvieron la oportunidad de mantener una reunión, que sirvió para actualizar el trabajo que desde ambas instituciones se realiza en el proceso de recuperación de La Palma. Aún así, el presidente del Cabildo agradeció al presidente Sánchez la elección de La Palma para mantener este encuentro con el presidente regional pero esperaba que hubiese dedicado un minuto a la reconstrucción de la Isla.

