De Mari Carmen Paredes a Tasi Dmytriv, 45 años entre la más veterana y la más joven

París, 24 ago (EFE).- Entre Mari Carmen Paredes, maratoniana de 61 años, y la joven nadadora Anastasiya Dmytriv, de 16, hay cuarenta y cinco de diferencia, cuatro generaciones distintas representadas en el equipo paralímpico español que acude a los Juegos de París, en los que el reto es superar las 36 medallas de Tokio 2020.

Mari Carmen Paredes será la deportista española con discapacidad de más edad y afrontará su tercera experiencia paralímpica junto a su guía y marido, Lorenzo Sánchez, de 65 años.

Paredes, natural de Badajoz y vecina de Cornellá de Llobregat (Barcelona), comenzó a practicar el atletismo con regularidad tras ser diagnosticada de una degeneración macular en 2007 y después de veinticinco años trabajando como enfermera en el Hospital Clínico de Barcelona.

En 2010 ganó la Carrera Liberty, hito que repitió varias veces en años siguientes, y comenzó a batir récords nacionales e internacionales en 1.500 metros, 5.000 y maratón. Su primer gran éxito llegó en 2014, cuando se proclamó campeona del mundo de esta última distancia y dejó la plusmarca mundial en 2h59:22.

Siempre con Lorenzo Sánchez como guía, con quien tiene tres hijos y tres nietos, la fondista debutó en unos Juegos Paralímpicos en Río 2016, pero ambos tuvieron que abandonar pasado el kilómetro 25, cuando marchaban cuartos, debido a la deshidratación provocada por el intenso calor que hizo ese día de pleno verano. La segunda experiencia paralímpica llegó en Tokio 2020, donde la pareja finalizó en la novena posición con un tiempo de 3h37:44.

Paredes logró el billete paralímpico de París 2024 el pasado 19 de febrero, cuando paró el crono del maratón de Sevilla en 3h10:48, convirtiéndose en la deportista con discapacidad más veterana de la delegación española en la capital parisina tras ser la segunda de mayor edad en Tokio 2020 y la séptima en Río 2016.

Otros deportistas veteranos del equipo español en París 2024 son el guía de atletismo Mia Carol (57 años), el jugador de boccia Vasile Agache y el tenista de mesa Miguel Ángel Toledo (56 años) y la piragüista Araceli Menduiña y la remera Josefa Benítez (55).

Por otro lado, la nadadora con discapacidad física Tasy Dmytriv, de 16 años, es la deportista española con menos edad en París 2024, en la tercera edición consecutiva en que el deporte acuático aporta al benjamín del equipo nacional: Nahia Zudaire en Tokio 2020 y Marian Polo en Río 2016.

Dmytriv es incluso más joven que los tres hijos de Mari Carmen Paredes y Lorenzo Sanchez, que tienen 38, 36 y 30 años, respectivamente, y poco mayor que el mayor de los tres nietos de la pareja de maratonianos, que cuenta con diez años.

Dmytriv, nacida en Lviv (Ucrania) y residente en El Ejido (Almería) desde los dos años, es la principal estrella emergente del equipo paralímpico español. En 2020 debutó en el Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de natación, en el que fue segunda en la clasificación general, aunque se resarció con la victoria los cuatro años siguientes.

La nadadora almeriense, con discapacidad en un brazo, se estrenó internacionalmente en el Mundial celebrado en Madeira (Portugal) en 2022, cuando apenas tenía trece años. Regresó a casa con una colección de oro (en los 100 metros braza), plata (relevo 4x100 estilos mixto) y bronce (200 estilos).

Desde entonces, se ha mantenido en los primeros puestos del ranking internacional. En 2023 participó en el Mundial de Manchester (Reino Unido), donde consiguió el oro en los 100 braza y en el relevo 4x100 estilos mixto. Y el pasado mes de abril recibió el oro en los 100 braza y el bronce en ese mismo relevo durante el Europeo de Madeira.

"Me siento con mucha ilusión y con muchas ganas de nadar y estar en París para disfrutar momentos únicos como la competición, viendo otros deportes y pasar tiempo con compañeros. También siento muchos nervios porque es la primera vez que participo en unos Juegos y aunque la gente habla mucho de los Juegos hasta que no esté allí no sabré bien cómo son. El resultado que espero tener es disfrutar e intentar luchar por una medalla", declara a EFE Dmytriv, entrenada por Patricia Prieto Polonio en el Club Mare Nostrum.

Con menos de veinte años también debutarán en unos Juegos Paralímpicos los nadadores Jian Wang Escanilla (17), Berta García (18) y Beatriz Lérida (19).

La edad media de los deportistas con discapacidad de España en París 2024 es de 33,2 años, por 33,5 de Tokio 2020; 32,6 en Río 2016 y 32,4 en Londres 2012. EFE

