Víctimas del 17-A recurrirán en septiembre al TEDH para que se investiguen los lazos del imán de Ripoll con el CNI

Los padres del menor que falleció en los atentados yihadistas de Cataluña en agosto de 2017 recurrirán en septiembre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que España reabra la investigación sobre la muerte del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty en la casa de Alcanar (Tarragona) donde la célula preparó los ataques, todo ello para tratar de averiguar sus supuestos lazos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Darán el paso de llevar el caso ante la justicia europea, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, después de haber agotado este año la vía judicial en España, ya que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de amparo presentado por los abogados que representan a los padres del menor, entre ellos el exdiputado de Junts Jaume Alonso Cuevillas. Fue el pasado mayo cuando la Sala Segunda del TC se decantó por no admitir a trámite el recurso "por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, se requiere". Los padres del menor buscarán con su demanda que el TEDH condene a España a que "investigue completamente toda la verdad sobre los atentados terroristas" de Barcelona y Cambrils (Tarragona), así como que se fije una indemnización monetaria por perjuicios sufridos y los gastos judiciales. Consideran, según las fuentes consultadas, que se ha vulnerado su derecho a saber por qué murió su hijo en un atentado terrorista y "todos sus auténticos responsables, si es que faltan más por investigar", apuntando a la supuesta relación del imán de Ripoll con relación con los servicios secretos españoles. QUE EL GOBIERNO DESCLASIFIQUE "TODA LA DOCUMENTACIÓN SECRETA" Los familiares también esperan que se reactive la comisión de investigación creada a principios de esta legislatura en el Congreso de los Diputados sobre los atentados, que no tiene de momento un plan de trabajo por la falta de acuerdo entre los partidos que la promovieron. En esa "esperada" comisión, "el Gobierno de Pedro Sánchez debería comprometerse a desclasificar toda la documentación secreta sobre los atentados de Barcelona, Cambrils y Alcanar para conocer qué falló y cumplió con el derecho de las víctimas a saber la verdad, como, por ejemplo, la relación del imán con el CNI", pidió el padre del menor en redes sociales en la víspera del último aniversario de los atentados. A través de varios mensajes, el padre solicitaba también ayuda económica, en forma de donaciones, para interponer la demanda ante el TEDH y asumir los costes judiciales del proceso. Cabe recordar que el Tribunal Supremo, en noviembre de 2023, también desestimó los recursos de casación interpuestos por los dos principales procesados por los atentados y por varias acusaciones contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a cárcel a tres implicados en los atentados. El tribunal descartó que se hubiera vulnerado el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

