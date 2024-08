Alocén: Gran Canaria era la mejor opción para seguir creciendo y tener continuidad

Las Palmas de Gran Canaria, 20 ago (EFE).- El base español Carlos Alocén, nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria, ha asegurado este martes que el equipo isleño era su mejor opción para "seguir creciendo como jugador" y tener la continuidad que había perdido en el Real Madrid tras su grave lesión.

En su presentación como nuevo jugador del equipo canario, Alocén ha dicho a los periodistas que está "muy ilusionado" y tiene "muchas ganas de seguir entrenando y jugando partidos" y que en Gran Canaria busca la "continuidad de competir todos los días, de tener que dar un paso al frente", algo que no tuvo la pasada temporada, cuando regresó al parqué tras superar su compleja lesión.

Con esta oportunidad en el Dreamland Gran Canaria, ha apuntado, espera dar un paso a la hora de entrenar a diario y poder competir dos veces por semana, tanto en la Liga Endesa como en competición europea algo para lo que dice estar "preparado tanto física como mentalmente".

"El Madrid como club es muy grande, me ha ayudado mucho, y estoy agradecido, pero lo mejor para mi carrera pensaba que era unirme a otro club y buscar esa continuidad", ha sostenido.

Sobre el rol que tendrá en el Gran Canaria, ha repetido en varias ocasiones durante su presentación que ese papel se trabaja cada día y que dependerá de cómo juegue y cómo se adapte a la disciplina del club: "Al final creo que los jugadores debemos tener mucha autocrítica sobre nosotros mismos y saber que muchas cosas que pasan en nuestra carrera dependen de nosotros".

Además, ha asegurado que su nuevo entrenador, Jaka Lakovic, habló con él por teléfono antes de fichar por el equipo amarillo, y que le comentó qué papel veía que podría tener en la isla, y que su forma de jugar se adaptaba a lo que él buscaba en sus plantillas, un "baloncesto divertido, con jugadores que tengan mucho talento".

"A mí siempre me gustaría ser un referente en el campo, que mis compañeros me vean y confíen en mí. Tanto en defensa como en ataque. Me gustaría tener en ataque el peso que creo que puedo dar, la responsabilidad que puedo tener, y hacer las cosas bien en defensa, estar concentrado", ha explicado para luego añadir que disfruta mucho del baloncesto "cuando hay un buen ambiente en la pista y la gente se mete en el partido".

Y que, en ese sentido, siempre le ha parecido que la afición del Dreamland Gran Canaria "pone un muy buen ambiente", tal y como ha podido ver las veces que ha competido en el Gran Canaria Arena, tanto con el Zaragoza como con el Real Madrid.

Alocén también ha hablado sobre las "buenas impresiones" que ha sentido en los primeros entrenamientos con la plantilla del Gran Canaria, a falta de que lleguen todavía algunos nombres como el del base francés Andrew Albicy, que recientemente logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

"Demostraron ambición, y en verano han hecho un buen trabajo, los fichajes son de un potencial muy alto, y los jugadores que ya estaban son muy buenos y nos podemos adaptar muy bien", ha señalado.

Por su parte, el director deportivo del Dreamland Gran Canaria, Willy Villar, ha reconocido que conocía a Alocén desde la categoría infantil, cuando jugaba en la cantera del Zaragoza, y que es un "motivo de alegría inmenso" que le hayan podido presentar como nuevo jugador del equipo canario.

Villar ha indicado que, en su opinión, el base maño comparte con el club "muchas cosas en cuanto a los retos" que se ponen por delante, que son los de crecer cada año e intentar competir en lo más alto siempre.

"Lo único que espero es que disfrute, porque es un jugador que es un disfrutón, y si disfruta, disfrutaremos todos", ha deseado el director deportivo del Granca. EFE

