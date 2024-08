El Govern de Illa expresa su "reconocimiento y apoyo" a los Mossos tras la huida de Puigdemont

El nuevo Govern de la Generalitat catalana ha trasladado este martes su "reconocimiento y apoyo" al cuerpo de Mossos d'Esquadra tras el dispositivo del pasado jueves para detener al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que finalizó sin éxito. Lo ha manifestado la nueva portavoz del 'Govern', Sílvia Paneque, en la rueda de prensa tras el primer Consell Executiu este martes, en la que ha avanzado que el miércoles la consellera de Interior, Núria Parlon, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visitarán el Complex Central Egara de Mossos d'Esquadra en Sabadell (Barcelona). "En este momento el Govern lo que quiere es mostrar su reconocimiento y apoyo al cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero no podemos entrar en detalles vinculados a la vía judicial", ha respondido Paneque a preguntas de si el cuerpo ya ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el informe requerido sobre el dispositivo del pasado jueves, un hecho del que ha dicho no tener conocimiento. DEBER DE DEDICACIÓN AL SERVICIO Paneque ha recordado al respecto "el deber de dedicación a la institución y al servicio público" que tienen los Mossos. Este martes se ha hecho público el informe remitido por el Ministerio del Interior al juez instructor del 'procés' en el que se afirma que "no se detectó en momento alguno" al expresidente catalán Carles Puigdemont en controles fronterizos ni de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil y que, aunque el Ministerio ofreció cooperación a los Mossos, los apoyos no fueron requeridos.

