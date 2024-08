El SUP replica a Interior que su acuerdo con Desokupa no se sufraga con fondos públicos ni del sindicato

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha replicado al Ministerio del Interior que el acuerdo que firmó con Desokupa para formar agentes en defensa personal no utilizará recursos públicos ni fondos del sindicato. Así ha reaccionado el SUP a la decisión de Interior de abrir un expediente informativo para analizar el citado acuerdo y de consultar a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial. El acuerdo implica que la empresa especializada en desalojos extrajudiciales ofrezca formación en defensa personal a 30.000 policías. Nada más conocerse, Interior anunció que iba a estudiar su impugnación y este miércoles dio un paso más anunciando la apertura de un expediente, después de conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Pero añadió un segundo punto, y es la petición de un informe a la Abogacía del Estado para saber si el acuerdo entre SUP y Desokupa "afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse". Ante esto, el sindicato ha querido dejar claro que "el acuerdo en cuestión no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo". "La financiación de este programa formativo es completamente ajena a recursos públicos, no suponiendo coste alguno para nuestro sindicato", subraya en un comunicado recogido por Europa Press. Según aseguran, "el SUP es un sindicato comprometido con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones" y por ello dicen tener "plena confianza" en que el expediente abierto por Interior "confirmará la absoluta regularidad de este acuerdo de colaboración".

