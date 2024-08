PNV afirma que el nuevo pacto estatutario debe partir del acuerdo de investidura y "mirar al reconocimiento nacional"

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el acuerdo de investidura que alcanzaron con el PSOE para mantener a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno del Estado debe ser, "como poco, un punto de partida" de un nuevo pacto estatutario que tiene que "mirar al reconocimiento nacional" de Euskadi. Además, en una entrevista a Deia, recogida por Europa Press, ha advertido a EH Bildu de que, si quiere "una relación fluida y de confianza" con el Ejecutivo vasco, debe "cambiar muchas cosas respecto al Gobierno", para insistir en que desde la formación soberanista "un día dicen una cosa y, al día siguiente, hacen la contraria". En cuanto a la actualización y ampliación del autogobierno, Díez Antxustegi ha recordado que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asumido la responsabilidad de liderar una ronda de contactos con el resto de partidos y se verá "qué posiciones tienen los demás al respecto" para alcanzar un nuevo pacto estatutario. "La nuestra es muy clara: defensa de la singularidad del autogobierno, respeto a la pluralidad de la sociedad vasca y tratar de ampliar los consensos que existen en Euskadi. ¿Que nuestra posición y la del PSE-EE (su socio del Gobierno) son diferentes?, por supuesto. Pero estoy convencido de que es posible alcanzar un acuerdo", ha apuntado. En alusión a las reiteradas declaraciones del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, sobre que frenarán "aventuras" soberanistas, ha considerado que el líder del PSE-EE "necesita a veces escenificar que el PNV asume unas determinadas posiciones para que él pueda marcar un perfil en determinadas cuestiones". "Yo soy partidario de que los partidos trabajen desde la discreción y la lealtad y no hacer demasiado caso a determinadas declaraciones públicas que se puedan hacer en un momento", ha manifestado. Según ha subrayado, el pacto de investidura que suscribieron el propio Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar en noviembre de 2023 es, "como poco, un punto de partida". "Es un acuerdo que está cerrado y lo que hay que hacer es cumplirlo. Es un acuerdo necesario, un acuerdo sobre el cual debemos pivotar. Pero yo creo que ahora tenemos que mirar al futuro y mirar al reconocimiento nacional de Euskadi", ha precisado. A su juicio, este debate sobre ampliación del autogobierno "es, precisamente, para las cosas de comer". "Hemos demostrado en los últimos años que mayor autogobierno es mayor bienestar. Y eso no es un lema, es una realidad. Si decidimos aquí sobre determinadas cuestiones, esas cuestiones se van a gestionar mejor y la gente en Euskadi va a vivir mejor. Tenemos que ser capaces de alcanzar un nuevo estatuto, sobre todo para las cosas de comer", ha reiterado. EH BILDU El portavoz parlamentario del PNV también se ha referido a la petición del líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, al Lehendakari, Imanol Pradales, de una "una relación prioritaria" en materia de nuevo estatus, para responder que "la confianza hay que sembrarla y hay que abonarla". "Nos gustaría tener una relación fluida, incluso de confianza, con EH Bildu, sin que eso suponga exclusividad. Pero, para que eso se pueda dar, EH Bildu tendrá que cambiar muchas cosas respecto al gobierno", ha asegurado. En cuanto al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y a las dificultades que se advierten desde la parte socialista para formalizar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, ha dicho que le parece "alucinante que se diga que es difícil cumplir una ley". "A cualquier persona que se diga defensora de la democracia y de las leyes le parecería que lo más razonable es cumplirlo", ha considerado. Sobre la postura que mantiene en la actualidad EH Bildu, ha insistido en que "un día nos dicen una cosa y al siguiente hacen la contraria". "Un día nos dicen que su modelo son los países nórdicos y al día siguiente están celebrando la supuesta victoria de Maduro en Venezuela. Un día aprueban la ley de transición energética, y al día siguiente apoyan a todas las plataformas en contra de cualquier proyecto", ha señalado. El dirigente jeltzale ha puesto en valor que el lehendakari haya demostrado "mucha ilusión y muchas ganas", y marque "un liderazgo propio basado en los acuerdos". "Ha identificado claramente cuáles son los tres o cuatro grandes retos que tiene el país (no el gobierno, sino el país) y está dispuesto a liderar su consecución desde el acuerdo, no solo con los partidos, sino con la sociedad civil, la representación sindical y la representación empresarial", ha manifestado. A su juicio, "es una forma acertada de plantear un liderazgo que es compartido y no mesiánico". En cuanto a la voluntad de "mano tendida" que EH Bildu ha asegurado que mantendrá, ha afirmado que tiene que demostrarla. "Los acuerdos no se piden, se ofrecen con hechos", ha remarcado. En todo caso, cree que es "lógico que haya desconfianza" hacia la formación soberanista porque "dice una cosa pero hace la contraria". "Nos gustaría creer que lo que nos dicen es cierto". PACTO DE SALUD Díez Antxustegi ha destacado que le gustaría que fuera posible un Pacto de Salud porque es "lo más importante" para la ciudadanía, y ha indicado que es "muy triste que haya partidos que utilicen la salud de las personas en beneficio propio". Por ello, ha apelado a "sacarlo del debate partidista". Tal como ha resaltado, durante la campaña a las elecciones vascas "la salud se ha utilizado para el desgaste político y la búsqueda del rédito electoral". "Ahora llega la ronda con los partidos y el portavoz de EH Bildu dice que sí está dispuesto a sacar la cuestión del debate político, pero luego siguen presentando iniciativas no propositivas sobre salud y publican artículos en determinados medios desgastando la labor del Gobierno en salud", ha censurado. Para el portavoz parlamentario del PNV, del Pacto de Salud "tiene salir, sobre todo, un buen diagnóstico" y medidas compartidas. "Nosotros somos muy honestos. Reconocemos que hay un problema, pero eso no significa que haya un desmantelamiento, una privatización", ha mantenido.

