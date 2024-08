Alba Redondo: “Mi debut en los Juegos ha sido un premio”

(Francia), 4 ago (EFE).- Alba Redondo, internacional con España y delantera del Real Madrid, llegó como reserva a París 2024 y este sábado formó parte del equipo en la victoria en cuartos de final contra Colombia en los penaltis, un debut que calificó como “un premio”.

“Disfruto como si estuviese dentro. He estado ayudando a mis compañeras a pesar de ser reserva y he debutado. Estoy muy feliz de poder ayudar a las compañeras. He vuelto a cumplir otro sueño que tenía desde pequeñita”, dijo Redondo.

La futbolista de Albacete contó que el partido fue "de taquicardia". “No era apto para cardíacos. Este equipo va a luchar siempre hasta el final, no hay que bajar nunca los brazos. Se nota que tenemos mucha competitividad dentro de nosotras mismas”, expresó.

“Queremos demostrar lo buenas jugadoras que somos y estamos aquí para dar muchas alegrías y seguro que las vamos a dar”, agregó Redondo.

Sobre el último gol de España en la tanda de penaltis, que fue de Aitana Bonmatí, su compañera inseparable, manifestó: “Ella es muy autoexigente consigo misma y se lo merece porque es un pilar fundamental de este equipo. Tiene lo que tiene (un balón de oro, premios individuales y colectivos con la selección y el Barcelona) por lo que viene demostrando”.

“Es verdad que somos muy buenas amigas. Ella me ayuda a mí, yo le ayudo a ella. Nos damos mucho ‘feedback’ entre nosotras y también nos divertimos mucho”, subrayó. EFE

1011943

plm/ism