1-3. El Celta se reencuentra con la victoria ante el Luton

Vigo, 3 ago (EFE).- El RC Celta se reencontró con la victoria en la pretemporada después de derrotar al Luton inglés, en un partido en el que Borja Iglesias arrancó como titular y Pablo Durán y Aspas dieron el triunfo al equipo de Claudio Giráldez en los últimos minutos.

El sueco Williot Swedberg, junto al delantero griego Tasos Douvikas la sensación de la pretemporada celeste, abrió el marcador pasado el minuto 30 al aprovecharse de un rechace del portero Kaminski tras un disparo lejano del serbio Mihailo Ristic.

La victoria, no obstante, no escondió los problemas defensivos del Celta. El equipo de Giráldez sufrió muchísimo atrás. En el arranque del segundo tiempo, Doughty dejó claro que el Celta sufrirá mucho en caso de no corregir sus lagunas defensivas. En la recta final del choque, Pablo Durán, tras aprovecharse de un regalo rival, y Aspas certificaron el triunfo celeste. EFE

- Ficha técnica:

1-Luton: Kaminski, Ogbene, Marris, Elijah Adebayo, Chong, Mengui, Clark, Walters, Shandon, Joe Johnson y Dougthy. También jugaron: Holmes, Waadrow, Mpanzu, Taylor, Towsend.

3-RC Celta: Marc Vidal; Javi Rodríguez, Jailson, Carlos; Hugo Álvarez, Damián, Sotelo, Ristic; Alfon, Borja Iglesias y Swedberg. También jugaron: Carreira, Durán, Luca, Douvikas, Jonathan Bamba, Aidoo, Tadeo Allende, Cervi, Beltrán, Aspas y Manquillo.

Goles: 0-1 Swedberg, min 33; 1-1 Doughty, min 65: 1-2 Pablo Durán, min 83; Iago Aspas, min.86.

Árbitro: John Busby. EFE.

