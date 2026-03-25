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El Real Madrid quiere mantenerse arriba en el regreso del público y de Pablo Laso

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Madrid, 25 mar (EFE).- El Real Madrid, tras ganar el martes a puerta cerrada al Hapoel Tel Aviv y establecerse en la tercera posición de la Euroliga con un balance de 21 victorias y 12 derrotas, pretende mantenerse dentro del top cuatro con un nuevo triunfo en el Movistar Arena, en la siempre especial vuelta de Pablo Laso, técnico del Anadolu Efes.

El conjunto entrenado por Sergio Scariolo doblegó por 92-83 al Hapoel en un partido que se disputó sin aficionados en las gradas. Pese a ello, la circunstancia no afectó a los blancos, que continúan imparables como locales, con un récord que va camino de ser histórico y que acumula 16 triunfos y un sólo tropiezo.

A falta de cinco jornadas para el final de la primera fase, la jornada 34 de la Euroliga enfrentará al Madrid, tercero, y al Anadolu Efes, decimoctavo y antepenúltimo con un balance de 10-23.

Para Scariolo, pese a la posición del conjunto turco en la tabla, se trata de un equipo de "mucho talento", contra el que tendrán que dar el máximo 48 horas después de superar al Hapoel.

“Estamos preparados para volver a competir con tan poco tiempo contra un rival de mucho talento. Hay características parecidas al del otro día: muchos jugadores muy buenos en la anotación, en el uno contra uno, en el tiro de tres puntos y con una alta capacidad de atacar en los primeros segundos de la posesión", destacó.

"Yo creo que es, incluso, el mejor equipo en los últimos segundos de la posesión, con jugadores capaces de jugarse esos aclarados y unos contra unos con eficacia y eficacia en el tiro”, añadió el técnico italiano a los medios del club.

Ante el Anadolu será el penúltimo encuentro del equipo merengue en casa en esta primera fase, que cerrará con la última cita como local en la jornada 38 ante el Estrella Roja. Con mucho en juego y todo abierto en la clasificación, el REal Madrid volverá a contar con sus aficionados este jueves, por lo que Scariolo espera un nuevo triunfo que simbolice aún más el crecimiento y la solidez del grupo.

“Es cierto que el trabajo ha sido así desde el inicio y está dando sus frutos, pero cada partido es un capítulo aparte y necesita un máximo esfuerzo aparte y una gran dedicación para poder llevar a cabo otro resultado positivo. Y con la alegría de poder volver a compartirlo con la afición que, aunque parece que no se haya notado, sí la hemos echado de menos el otro día”, afirmó.

Entre las claves para este partido, Scariolo remarcó la importancia defensiva pero también la ofensiva, donde la clave pasará por compartir el balón: “Tenemos que ser capaces de atacar bien porque hay buenos defensores en la plantilla. Tenemos que compartir el balón, ser capaces de buscar las ventajas y estar preparados a que ellos reaccionen en nuestro intento de entrar en pintura. A partir de ahí, tenemos que ser generosos en compartir el balón y buscar a los compañeros abiertos”.

Sin jugadores lesionados, el cuerpo técnico del Real Madrid decidirá quiénes serán los 12 que integren la convocatoria, aunque podría ser exactamente la misma que ante el Hapoel, en la que quedaron fuera Gabriele Procida, Izan Almansa y David Krämer.

Pablo Laso regresa al Palacio con su tercer equipo diferente tras su salida del club blanco en 2022. Después de dos infructuosas aventuras en el Bayern de Múnich y en el Baskonia, el técnico vitoriano se hizo con las riendas del doble campeón de Europa el pasado diciembre en sustitución del serbio con nacionalidad estadounidense Igor Kokoskov.

Laso acumula un balance negativo de 5-13 desde su llegada a Estambul, y ya no tiene posibilidades de alcanzar el 'play-in'. El último encuentro desembocó en la derrota número 23 en la Euroliga después de caer ante el Barça en el Palau por 78-71.

En el partido de ida, el pasado 4 de diciembre, aún con Kokoskov, el Real Madrid se llevó la victoria por 75-81, en un gran partido de Mario Hezonja, autor de 22 puntos y 20 de valoración.

El Efes cuenta con las bajas confirmadas de Shane Larkin, Brice Dessert y Georgios Papagiannis, mientras que mantiene la duda de Vincent Poirier, que tampoco jugó hace dos días en Barcelona. EFE

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