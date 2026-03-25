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Apoyo del PSOE a la iniciativa de Junts sobre IVA a autónomos despeja el plan anticrisis

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Madrid, 25 mar (EFE).- El respaldo del PSOE al punto de la proposición no de ley de Junts que pide eximir de repercutir el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales despeja la aprobación del plan anticrisis del Gobierno.

Fuentes socialistas han confirmado este miércoles a EFE que, si la proposición no de ley de Junts de medidas fiscales para la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios se vota por puntos -algo que se da por hecho-, apoyarán el número siete, que es el que regula el conocido como IVA franquiciado, aunque no el resto de la iniciativa.

De salir adelante ese punto, el Congreso instaría al Gobierno a eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, lo que se conoce como el IVA franquiciado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró el martes en TV3 que apoyarían el real decreto ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, garantizando así su aprobación, si el Gobierno respalda su propuesta de IVA franquiciado, que se vota el jueves justo antes que el decreto con el plan anticrisis.

Con este apoyo de Junts, y la abstención de Podemos, el Gobierno afronta con más tranquilidad una votación ante la que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha pedido este mismo miércoles responsabilidad al resto de grupos durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha replicado que el plan llega tarde y contiene ayudas que son "insuficientes" porque se "olvida" de las clases medias aunque no ha desvelado el sentido de su voto.

El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

Sánchez ha señalado en esa misma comparecencia que, desde que empezó la guerra en Irán, el Ibex ha acumulado una caída del 9 %, lo que supone que las empresas españolas han perdido "más de 100.000 millones de euros en menos de un mes, casi 5.000 millones por cada día de guerra ilegal".

El presidente ha apuntado asimismo que en España el diésel y el gas han llegado a subir un 35 % y un 95 %, respectivamente, y ha incidido en que la guerra en Irán es un "desastre absoluto" que "nadie sabe cuánto va a durar".

De vuelta a la propuesta de Junts, se refiere a la directiva europea del IVA que abrió la puerta a la aplicación, en los Estados miembros que así lo decidan, del denominado IVA franquiciado, por el que los profesionales que facturan menos de 85.000 euros no estarían obligados a repercutir el IVA en sus facturas.

Esta posibilidad, defendida en España por Junts y por asociaciones de autónomos, ya había sido reclamada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, el Gobierno ha optado hasta el momento por no aplicarlo al entender que ya ofrecía a los autónomos otras medidas simplificadas de liquidación del IVA, como son el régimen simplificado o de módulos y el recargo de equivalencia.

A pesar de ello, el pasado 11 de marzo la Comisión Europea anunció que llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no transponer la directiva del IVA, un procedimiento que no exige implementar el IVA franquiciado de manera general, sino simplemente permitir su aplicación a los autónomos que operan en países que sí lo tienen.

Este cambio normativo -con el que el Ministerio de Hacienda entiende que cumple con la directiva- se incluyó como enmienda del PSOE a la ley que transpone la directiva europea conocida como DAC8, que lleva meses en tramitación en el Congreso. EFE

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