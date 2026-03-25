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Trey Lyles: "Estamos juntos y se está notando en los últimos partidos, sobre todo en casa"

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Madrid, 25 mar (EFE).- Trey Lyles, ala-pívot canadiense del Real Madrid, dijo que el equipo está "junto" y eso se está reflejando en los últimos partidos, especialmente en los de casa, donde acumulan el mejor récord de la Euroliga, antes de la visita del Anadolu Efes turco.

“El equipo está bien, especialmente aquí en casa. Hemos sido capaces de sacar buenos resultados como locales. Ahora, viene otro partido exigente, así que tenemos que hacer lo mismo”, señaló este miércoles a los medios del club.

Pese a que la última victoria, ayer ante el Hapoel, fue sin público en la grada, el Real Madrid acumula un impresionante récord de 16-1 como local, Lyles espera que el regreso de los aficionados se una ventaja añadida: “Estamos jugando bien. La afición ayuda y nos sentimos cómodos. Debemos lograr una ventaja de ello”.

Respecto al partido, recordó la lucha en la ida ante los turcos, a los que consiguieron derrotar a domicilio el 4 de diciembre por 75-81.

“El Anadolu Efes jugó muy bien contra nosotros al inicio de la temporada. Fue un partido muy disputado y esperamos lo mismo. Espero que podamos ganar aquí en casa”, finalizó. EFE.

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