Presidente de la Diputación de Badajoz tiene "certeza" de que el caso del hermano de Sánchez se archivará: "No hay nada"

El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que no hay "nada" en la causa abierta contra el hermano de Pedro Sánchez en la Diputación, por lo que no solo tiene la "esperanza" en que el caso se archive sino la "certeza" de que así ocurrirá. De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por las novedades respecto a este caso referido al hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra y que trabaja en el área cultural de la Diputación de Badajoz, y si, de cara a septiembre tras un agosto inhábil en la Justicia, mantiene la esperanza de que el caso se archive. Al respecto, Miguel Ángel Gallardo, que también es presidente de la institución provincial pacense, ha incidido en que no hay novedad y en que "no es una cuestión de esperanza, es una cuestión de convicción". "Cuando no hay nada, nada ha de temer, por lo tanto en este caso le puedo asegurar que nada hay, por lo tanto no es una cuestión de esperanza, es de certeza", ha concluido Gallardo, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la sede del PSOE regional en Mérida en la que se ha pronunciado sobre el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

