La Junta apuesta por recurrir al TC el concierto catalán pacta por PSC y ERC: "Al pueblo andaluz no se le toca"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha sostenido este viernes que "al pueblo andaluz no se le toca" para aludir a la posibilidad de que la Junta de Andalucía interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo de financiación entre el PSC y ERC para que Cataluña gestione el 100% de los impuestos recaudados en su territorio y posteriormente haga una contribución solidaria a la financiación común. En una atención a medios de comunicación en Valverde del Camino (Huelva), López ha precisado que "eso es una decisión que tomará el Consejo de Gobierno", a la espera de ver la concreción legal que tendría ese acuerdo entre ambos partidos que se enmarca en la negociación para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. "Vamos a buscar todos los requisitos porque no nos debemos a un partido, nos debemos al pueblo que nos ha puesto aquí, que nos ha dado la posibilidad de luchar por los andaluces y eso es lo primero", ha continuado argumentado la consejera sobre esa iniciativa jurídica de la Junta contra las consecuencias de ese pacto. López ha personalizado los reproches por la reacción del Gobierno hacia esa iniciativa política que viene de Cataluña en la figura de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para remarcar entonces que "toda la sociedad estamos viendo tristemente como una andaluza que fue consejera de Hacienda de aquí ha decidido vender a este gran pueblo a Cataluña por mantener a Sánchez en el sillón". La consejera de Inclusión Social ha hecho estas declaraciones antes de entregar al Ayuntamiento material de la campaña de verano del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 'Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar 900 200 999. Teléfono andaluz de atención a las mujeres' para reforzar la lucha contra la violencia de género.

