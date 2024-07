La eurodiputada Susana Solís asegura que el PP podrá "marcar la agenda" en Europa y no dependerá de la extrema derecha

La eurodiputada del PP Susana Solís ha puesto en valor la victoria del Partido Popular Europeo (PPE) en las elecciones del pasado mes de junio y ha asegurado que la alianza forjada entre populares, socialistas y liberales permitirá alcanzar mayorías, por lo que Europa no va a depender de los extremos del arco parlamentario. "El PP ha ganado las elecciones europeas con un amplio margen, mayor que el de 2019, y le va a permitir marcar la agenda", ha afirmado la eurodiputada en una entrevista con Europa Press enmarcada en un proyecto de colaboración con el Parlamento Europeo con el objetivo de divulgar la labor de la institución. Solís (Avilés, 1971) ha admitido que en estos comicios ha habido un "crecimiento del voto de la extrema derecha en la Eurocámara", que ha atribuido a que la ultraderecha se ha convertido en la primera fuerza política en muchos países, aunque ha apostillado que en España esto no ha ocurrido y "el PP ha ganado con un proyecto sensato, que ofrece soluciones a los problemas reales de los ciudadanos desde la centralidad". La "buena noticia", ha añadido, es que "PSOE, liberales y PPE van a poder conformar mayorías". "No vamos a depender de los populismos. Hay que ser muy claros con las líneas rojas: para cualquier mayoría hay que contar con pro europeístas, pro Ucrania y pro Estado de Derecho", ha remarcado la parlamentaria, quien asegura que las facciones reaccionarias "no van a tener tanta fuerza", como ya se ha visto en la división en tres grupos, en lugar de conformar un único grupo parlamentario. Lo que sí que ha cambiado, en opinión de Solís, es que en el Consejo Europeo ahora hay trece primeros ministros del PPE, lo que "va a cambiar más las políticas porque la agenda la va a marcar el PPE". "Vamos a hablar más de industria, de competitividad, de agricultura y de políticas más sensatas, que es lo que necesitamos", ha remarcado Solís, quien se ha posicionado en contra del "sectarismo ideológico". La parlamentaria afronta la legislatura con "mucha ilusión por formar parte del proyecto del PP" y con "muchas ganas" de trabajar por Asturias y España con la experiencia de cinco años del mandato anterior. Su compromiso, ha asegurado, es "acercar Europa a todos los ciudadanos" e involucrarse al máximo en defender temas del día a día y dar respuesta a las familias, jóvenes y a toda la sociedad civil. COMPETITIVIDAD, INDUSTRIA Y AGRICULTURA "La competitividad de la UE es la gran asignatura pendiente", ha destacado Solís, quien ha abogado por una industria europea "fuerte" y por que la descarbonización y la reindustrialización vayan de la mano. Además, ha citado el "gran reto" de la implementación de mucha normativa aprobada en el pasado mandato y ha abogado por cumplir los objetivos del pacto verde, por un pacto por la industria, por promover la industria 'made in Europe', atraer producción a Europa, reducir los precios de la energía, así como por limitar la cantidad de burocracia y reforzar el mercado único. Otras de las "grandes prioridades" para Solís pasan por implementar el pacto de Migración y Asilo aprobado en la legislatura pasada, apoyar a Ucrania sin fisuras para acabar con la guerra, y fortalecer una política de defensa común en toda Europa. Además, ha considerado que hay que abordar la ampliación de la UE, que debe ser "coherente" y "sin rebajas de la condicionalidad de adhesión". TRABAJO PEGADO AL TERRENO Solís ha considerado "fundamental" la labor del eurodiputado, ya que las decisiones que se adoptan en Europa afectan al día a día de los agricultores, las empresas o los ciudadanos. Por ello, ha apuntado que una labor fundamental de los eurodiputados es estar "mucho en el terreno" y conocer las dificultades de los diferentes países o regiones. "Nos deben ver útiles. Si no somos capaces de dar respuesta a sus problemas, surgen los populismos", subraya Solís. ESPAÑA EN LA UE En el caso de España, la importancia de la UE y la labor del PP es palpable, "prueba de ello es que von der Leyen ha recogido todas las prioridades del Partido Popular para este mandato en temas claves como Estado de Derecho, agricultura y pesca". Además, Solís ha destacado la necesidad de políticas para los jóvenes: "es necesario implicar a la Unión Europea en el problema de la vivienda, abordar la salud mental y el impacto de las redes sociales, por citar algunos". En esta nueva etapa, España debería tener "una influencia mucho mayor en todas las instituciones" porque es "uno de los países más importantes" del bloque, ha considerado Solís, quien ha señalado que España debe jugar "un papel muy importante en la toma de decisiones y ser escuchada cuando alce la voz y plantee propuestas".

